Nacha Guevara se calentó y amenazó con irse del móvil de América TV: "Pendejadas"

Nacha Guevara contestó una pregunta que no le gustó para nada y casi abandona el móvil de un programa de América TV. Los motivos de su enojo que estuvo vinculado a Susana Giménez.

Nacha Guevara se encuentra en pleno auge de su obra de teatro Nacha en Pijama. Es por eso que fue invitada para ser entrevistada en el programa Estamos A Tiempo por América TV, pero una de las preguntas realizadas le molestó tanto que no pudo ocultar su enojo, a tal punto de que amenazó con irse. "No tengo tiempo, tengo 82 años ya para perderlo en pendejadas", lanzó.

El ciclo conducido por Diego Ramos invitó a la actriz para charlar, entre otros temas, de su actualidad artística con la función Nacha en Pijama en las salas de avenida Corrientes. Sin embargo, una de las panelistas hizo una pregunta que la descolocó por completo y tiene que ver con la presencia de Susana Giménez.

"¿Esperas la presencia de Susana en tu espectáculo? Ya que tuvieron un ida y vuelta ustedes", indagó Cora Debarbieri. Frente a este comentario, la exjurado de Showmatch contestó enojada. "Tiene tan poca importancia eso, y yo creo que para ella también. Juega el juego, ella sabe jugar mejor que yo el juego mediático", sostuvo destacando que ella tiene "mejor juego mediático".

A pesar de la respuesta, la panelista siguió preguntando sobre lo mismo y colmó la paciencia de Guevara. "Yo te voy a decir algo: cuando hago una nota me gusta hablar de mí, no de los demás. Me gusta hablar de mí, de mi espectáculo, de mi trabajo, de las cosas que se hacer, de qué significa el teatro, del amor del público", soltó impaciente. Y concluyó: "No tengo tiempo, tengo 82 años ya para perderlo en pendejadas ¿me entendés?". Automáticamente, Diego Ramos cambió de tema y le empezó a preguntar sobre otro tema.

Miguel Romano le soltó la mano a Susana y reveló la verdad de su pelea: "Desprolija"

El enfrentamiento entre Miguel Romano y Susana Giménez sumó un nuevo capítulo con las recientes declaraciones del peluquero, que se animó a revelar la verdad detrás de la escandalosa pelea y a explicar los verdaderos motivos que lo llevaron a dejar atrás a la diva de los teléfonos. "La vi un poco desprolija", sentenció, impiadoso con el actual look de la conductora.

En un móvil para Socios del Espectáculo (El Trece) el peluquero mostró su casa y habló sobre el conflicto que se desató en 2021, con consecuencias irreversibles en su relación con Susana Giménez, señalando cuál fue la verdadera razón por la que decidió no seguir atendiéndola: "Yo no puedo dejar mi peluquería e ir a Punta del Este para dedicarme a ella”.

Tras semejante revelación, el estilista aprovechó para fulminar el look actual del pelo de la polémica diva: “Hoy no se usan los peinados que se usaban antes tipo Ivana Trump, recogidos; ahí estaba yo. Pero ahora, le lavás la cabeza con un shampoo bueno, un buen brillo y ya está”. Y puntualizó: "La vi un poco desprolija en su melena y con un gran volumen de agregado de cabello. No me gustó”.

“Ella estuvo en Buenos Aires y no vino ni a saludarme, no me llamó, nada”, cerró Romano, dando a entender no hubo siquiera un acercamiento entre los dos. Esta no es la primera vez que el peluquero habla de Susana: en 2021 se mostró muy ofendido porque la mediática eligió reemplazarlo después de tantos años de trabajo juntos y no dudó en aniquilarla con un furioso descargo. “Me enteré, por otra boca, que había llevado a Punta del Este a un asistente mío. Me hubiese gustado que me lo dijera ella, no había ningún problema. Después de cincuenta años de ser su peluquero, de estar al lado de ella, me hubiese gustado que me lo dijera. Me dolió porque la quiero mucho, es como una hermana para mí. En las buenas y en las malas siempre estuvimos juntos", había declarado en ese momento.