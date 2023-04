Yami Safdie adelantó cómo será su show en Gamergy: "La van a pasar muy bien"

Yami Safdie brindará su primer show en vivo en la Gamergy Argentina y charló con El Destape sobre el concierto que también podrá verse por el Twitch de Amazon Music.

Yami Safdie abrirá este domingo 9 de abril el escenario con el que Amazon Music cerrará la edición 2023 de Gamergy Argentina, el evento gamer que se está presentando este fin de semana en Tecnópolis y para el que todavía quedan entradas disponibles en el siguiente link. En la previa de su primera gran presentación ante el público, la cantante habló con El Destape sobre cómo será su esperado show, cómo se prepara y cómo vive la repercusión que tienen sus últimos lanzamientos.

El fin de semana que va del viernes 7 al domingo 9 de abril, Tecnópolis recibirá a decenas de miles de fanáticos del gaming y los Esports en la segunda edición de la Gamergy Argentina. Pero además de los stands, torneos, creadores de contenido y equipos más importantes de la escena de los deportes electrónicos, también habrá un espectacular cierre musical de la mano de Amazon Music.

La plataforma de música transmitirá de forma exclusiva en su Twitch oficial los shows de Yami Safdie, Migrantes y Seven Kayne. Para la artista será una jornada más que especial, ya que será la encargada de abrir la jornada con su primer show en vivo. En la previa de ese trascendental momento para su carrera, Yami Safdie dialogó con El Destape.

¿Cómo te preparás para el show en Gamergy? ¿Estás ansiosa?

- Estoy un poco nerviosa, ansiosa también, con muchas ganas de subir ya al escenario. Cuando salís de las redes, como es mi caso, vas haciéndote un público, lees los comentarios, los mensajes, la gente que te banca, pero no es lo mismo que verlos en persona. Siento que toda mi generación habiendo pasado por la pandemia en el medio, como que estamos un poco más alejados del público. Entonces realmente subirse al escenario y poder verlos cara a cara es genial, es un sueño. Así que estoy un poco nerviosa, pero también estoy con muchas ganas de poder verlos ahí en la Gamergy. Y cantar las canciones juntos, escucharlos, verlos, ver qué les gusta y la energía. Porque eso es algo que solamente se puede sentir en vivo.

¿Qué expectativas tenés con el recital?

- Mi expectativa con el show, tanto para quienes estén ahí como para los que lo vean por el Twitch de Amazon Music, es simplemente que lo disfruten, que puedan conectar con las canciones y sentirse identificados. Si las canciones los acompañan con algún proceso que ellos estén viviendo también, que les sirvan para descargarse, para divertirse.

¿Podés adelantar algo del show?

- El show va a estar muy bueno, va a ser con la banda completa por primera vez, con una puesta en las pantallas que va a estar increíble, con un par de sorpresas. Tal vez invitados. Así que realmente creo que la van a pasar muy bien.

Tu faceta musical es cada vez más fuerte, ¿cómo lo llevás?

- Es un cambio que vine buscando de hace mucho tiempo. Yo salí de las redes y empecé a trabajar con las redes, y estoy re agradecida con eso porque fue lo que realmente me dio de comer durante años y me permitió hacer mi música. Pero hace mucho que vengo con el sueño de dedicarme 100% de lleno a hacer mi propia música. No covers, ni tutoriales, solo mis canciones. Y que se esté dando es un sueño hecho realidad, es lo que estaba buscando. Así que se siente increíble.

Dónde conseguir las entradas para Gamergy Argentina

Los tres tipos de ticket para la edición argentina de Gamergy pueden encontrarse en el siguiente link.