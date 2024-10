Sorpresa en el folklore por lo que dijo una compañera de La Sole: "Lo que me está pasando"

Soledad Pastorutti recibió unas palabras de una de las personas que trabajan en sus shows.

Soledad Pastorutti es una de las artistas folklóricas con más trayectoria de su generación, dado que comenzó su carrera profesional cuando apenas tenía 15 años. De ese modo, en ese camino trabajó con muchas personas en los escenarios, una de las cuales recientemente se pronunció sobre su experiencia laboral con la arequitense.

Sofía Morales es una exparticipante de La Voz Argentina, ciclo de televisión donde Soledad ejerció el rol de jurado, y luego formó parte de los espectáculos de la voz de El Bahiano durante años. En ese sentido, la cantante correntina se pronunció sobre lo que significó para ella trabajar con Pastorutti.

"Es la responsable de todo lo que me está pa­sando", sostuvo Morales, quien acompaña a Soledad en sus shows desde hace dos años, en alusión a cuánto la ayudó la visibilidad que le dio la santafesina. Y siguió: "Algo bueno habré hecho, me digo constantemente, al igual que todo lo que vivo me lo merezco. Y me lo me­rezco porque trabajé mucho para ello. Nunca me quedé de brazos cruzados. Incluso ahora, todo el tiempo pienso y pensamos que más pode­mos hacer, en qué puedo y podemos mejorar".

El nuevo proyecto de Sofía Morales

La artista dio a conocer que hasta Soledad la incentivó para ser parte de una banda de cumbia, La Santa Fe. "Todo es muy nuevo para nosotros. Es un proyecto de cumbia que surgió en una de las charlas de las giras con Sole. Siem­pre se habló de que tenía­mos que armar un grupo a modo de chiste y un día nos planteamos hacerlo y cuando nos dimos cuenta lo presentamos", comentó Morales al respecto, en diálogo con Norte Corrientes.

Soledad Pastorutti tiene 44 años de edad.

La Sole le dio lugar a Morales y su banda en la Fiesta Nacional de la Soja, que se realiza en Arequito, en cuya organización participó. "La verdad es que todo lo que veníamos hablando hace un año se resumió en menos de dos meses. Mis compañeros son excepcionales. Cuan­do vimos lo que habíamos logrado a distancia, desde la elección de las cancio­nes hasta los nuevos temas, todo lo hicimos aportando ideas, acordes y voces, cada uno desde su lugar. Pero debo reconocer que el re­sultado nos gustó y nos sor­prendió", señaló Sofía sobre esa presentación.

Soledad Pastorutti se animó a contar su impensada anécdota con Maradona

"En mis 44 años me ha pasado que un montón de gente me marcó generacionalmente. Diego (Maradona) me venía a ver siempre a todos los shows, en mi debut en el Gran Rex, vino y se bailó un Chamamé, me escuchaba mucho en las concentraciones, esa misma canción que le canté en el Gran Rex (Brindis) es la que escuchan muchas veces Messi y los jugadores de esta Selección en las concentraciones", comenzó su descargo La Sole en diálogo con La Pop 101.5.

La emoción de La Sole en Cosquín

"A aquella nena de 15 años que volvió consagrada a Arequito le diría 'el loco de tu viejo no estaba tan loco'. Porque yo en ese momento no tenía idea de lo que era esforzarse, de lo que era una carrera artística. Yo me di cuenta de que este era el camino correcto y decidí seguir con mi carrera artística como diez años después de ese momento", comenzó su descargo, emocionada.