Se fue para siempre: llora la música por el adiós de Joan Manuel Serrat

Joan Manuel Serrat y una triste noticia antes de Nochebuena. El artista español le dio fin a una carrera espectacular.

Joan Manuel Serrat se despidió para siempre y la música ya lo extraña. Su último recital se llevó adelante en Barcelona, y el mismo lo terminó felizmente emocionado aclarando que "todo lo que empieza tiene que acabar, y si acaba bien es fantástico".

Entre ovaciones múltiples y despidiéndose con palabras emotivas en donde recordó a Salvador Escamilla, Quico Sabaté y Joan Ollé, "El Nano" dio un concierto de dos horas llenas de canciones y melodías icónicas de su carrera.

Joan Manuel Serrat tiene 78 años y cumplirá uno más el próximo 27 de diciembre. Es por eso que, con muchísima anticipación, el cantautor anunció su última gira que culminó hace pocas horas en el lugar donde nació. Fueron 15.000 los espectadores, de todas las edades, los que presenciaron la última función en vivo del mítico artista.

El presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, estuvo presente junto a otros dirigentes como el ministro de Cultura y Deportes (Miquel Iceta), y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Ellos junto a tantos otros famosos y no famosos vivieron una jornada espectacular en el Palau Sant Jordi.

Joan Manuel Serrat se despidió del público argentino

Joan Manuel Serrat se despidió del público argentino y causó emoción en su último recital en Buenos Aires, que se dio en el estadio Movistar Arena. El español puso su cuerpo al tour El Vicio de Cantar, en el que le dijo adiós a los escenarios después de más de cincuenta años de pisarlos.

"Buenas noches querido. Qué gusto verles aquí y poder estar aquí y darles las gracias por acompañarme esta noche como lo han hecho en tantas ocasiones. Esta noche sin dudas es una noche especial que no es más que la prolongación de otras noches especiales", comenzó el intérprete de hits como Cantares y Aquellas Pequeñas Cosas. "No me queda otra que despedirme, pero lo pienso hacer como corresponde, personalmente. Eso sí, con alegría, con mucha alegría", agregó.

Serrat le puso humor a su emotivo discurso y soltó: "Este quizás sea el último concierto en Buenos Aires, espero llegar al final, que los acontecimientos no se precipiten sobre mí". El músico hizo un repaso por las canciones más resonantes de su carrera y causó una ovación en el público al interpretar cada una de ellas.