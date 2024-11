Se conoció la relación entre un Gran Hermano y una figura histórica del rock.

Este jueves, el mundo de las redes se vio sacudido al conocerse la relación entre un participante del último Gran Hermano y una de las figuras más emblemáticas del rock mundial. La noticia se volvió viral velozmente y generó todo tipo de reacciones por parte de los usuarios.

El ex participante y reciente ganador de Gran Hermano, Bauti Mascia, fue confirmado como el telonero del show que Lenny Kravitz ofrecerá en Uruguay. El reconocido cantante estadounidense se presentará el próximo 1 de diciembre en el Estadio Centenario de Montevideo, ante una audiencia de 60 mil personas, y eligió al joven uruguayo para abrir su espectáculo.

La noticia fue anunciada por el propio Mascia en sus redes sociales, donde compartió el flyer promocional del evento acompañado de un mensaje para sus seguidores: "Adivinen quién abre el show de Lenny Kravitz en el estadio el 1 de diciembre". La reacción de sus seguidores no se hizo esperar. Muchos de ellos celebraron con entusiasmo este gran paso en su carrera, mientras que otros compartieron opiniones diversas:

“Es impresionante y estoy muy feliz por Bauti. Si alguien merece esto, es él.” “Va a cantar ‘Ya no me duele’ durante todo el tiempo.” “¿Las fans más jóvenes podrán entrar al show? ¿Estarán listas para ver a Bauti en este escenario? ¿Cantará solo ‘Ya no me duele’? Gran incógnita.” “Grande, Bauti. Sigue cumpliendo sus sueños con esfuerzo y humildad. Se lo merece, un verdadero artista con temas que llegan.”

Lenny Kravitz en Argentina 2024: cuándo toca

En últimas horas, Lenny Kravitz, el escritor, productor y también multiinstrumentista ganador de varios premios Grammy confirmó su regreso al país que será en su más reciente gira denominada Blue Electric Light Tour 2024. Será un evento que se desarrollará el próximo 27 y 28 de noviembre en el Movistar Arena y es producido por DF Entertainment.

Es importante recordar que este artista ya visitó la Argentina en varias oportunidades. Lo hizo en el 2005, 2011 y 2019 en el marco del Festival Lollapalooza. En este contexto, en una nueva visita, los seguidores de este cantante van a poder adquirir las entradas para su show que van a estar disponibles a través del website movistararena.com.ar.

Los detalles del Blue Electric Light

El 2024 ha sido un periodo histórico para Lenny a pesar de las últimas incidencias o críticas que se han realizado en los últimos meses. Billboard creó un irónico apodo sobre un álbum que de cierto modo debutó con un poco de éxito. NPR, por su lado, remarcó que su nueva producción musical es un caleidoscopio de rock vertiginoso, funk psicodélico, soul y más.

Además estas no han sido las únicas novedades al respecto, este año fue galardonado como una de las estrellas del Paseo de la Fama de Hollywood, también consiguió el Music Icon Award y el Fashion Icon Award. Su trabajo no solo es uno de los más valorados, sino también ha generado una interesante influencia en el mundo de la moda.

Su nueva gira arrancó el 23 de junio en suelo europeo para posteriormente continuar su recorrido en Estados Unidos. En Sudamérica estará a fines de semestre en un reencuentro con todos sus fanáticos en la Argentina, quienes luego de cinco años pretenden disfrutar de sus más reconocidas melodías.

Sin duda, este Tour va a dar muchísimo de qué hablar debido a la experiencia que brinda durante cada recital y por supuesto la capacidad que tiene el cantante norteamericano de conectar con su público.