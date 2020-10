La cantante Nathy Peluso fue acusada de apropiación cultural por sus canciones y videoclips. Un gran número de artistas de moda son señalados por tomar atributos de algunas culturas borrando su significado original. En una entrevista con El Destape, la cantautora y activista antirracista, Jennifer Parker, describió los rasgos colonialistas que se esconden detrás de estas prácticas.

"En la música hay poco lugar para las mujeres negras, entonces por qué puede venir una persona blanca a hacer un acento caribeño quitando el respeto por la cultura negra y quitando nuestro lugar. Lo que molesta de la apropiación cultural es que quieren nuestra cultura, pero no nos quieren a nosotros", explica Parker.

La referente enumera a los artistas que hacen apropiación cultural como Rosalía, el Duki, Trueno, Dread Mar I y explica que los artistas blancos pueden hacer música negra, pero sin utilizarlos. "Si querés hacer música negra, hacelo con tu estilo, sin copiar estereotipos racistas". sostiene.

-¿Qué es la apropiación cultural?

-Básicamente es ver una cultura, tomar los elementos que más te gustan y hacerlos tuyos. Incluso borrar el significado: porque lo usan como estética o como un disfraz. Lo que ignoramos de la apropiación, porque lo planteamos muy básicamente en las redes sociales, es lo llamamos el extractivismo cultural, es decir que nos olvidamos de los que vendrían a ser patrimonios de la cultura y también de la propiedad intelectual. O sea estamos dejando que gente como Nathy Peluso o Rosalía agarren música negra, en una utilización que también otras artistas hacen como es el caso de los varones Trueno, Duki, Dread Mar i. Lo vemos en el reggae, en el rap, en el pop, que son ritmos negros, que vinieron en barcos negreros -como le decían en la época-.

-¿Qué es lo que más te molesta cuando escuchas ese tipo de música que se apropia de la cultura?

-Esta gente agarra lo que le gusta y lo saca teniendo el privilegio de ser blancos, entonces no les pasa aquello que nos ocurre a nosotros cuando usamos nuestra cultura: nosotros no tenemos sus mismos espacios. Te das cuenta en los más simple: ¿Cuántas mujeres negras están en las canciones de J Balvin, de Bad Bunny? Muy pocas. Pero Rosalía está ahí y es blanca y española. No hay lugar para las mujeres negras ni para los artistas negros, porque viene una persona blanca que quiere hacer un acento caribeño, quitándole el respeto a la cultura negra y logra sacarnos ese lugar que ya de por sí no tenemos debido a la misoginia. Por eso, molesta la apropiación cultural: quieren la cultura, pero no nos quieren a nosotros. No se bancan el sufrimiento y las opresiones que vivimos, cuando ven una injusticia miran para otro lado.

-¿Pueden los artistas blancos hacer música negra sin ser descriminadores?

-Sí, claro. Si querés hacer música negra, hacelo con tu estilo, sin copiar estereotipos racistas. Estas mujeres blancas buscan parecer mujeres mestizas (que es un insulto), porque está de moda ser negra, está de moda tener rulos, está de moda hacerse trenzas. Como no les alcanza con tener a la mujer blanca como ejemplo, ahora que las mujeres negras nos podemos amar o elegir no plancharnos el pelo tienen que venir a ocupar nuestros espacios y sacarnos de nuevo.

-¿Qué rasgos discriminadores se esconden tras la apropiación cultural?

Hay personas que están tan obsesionadas con ser negros como Khea que se ponen veinte kilos de bronceados o en Tini Stoessel o en María Becerra que para hacer un tema sexy están más oscuras de los que realmente son y están con trenzas. Esto no es una hipersexualización de nuestro tono de piel, sino que son estereotipos racistas y una hipersexualización de todas nuestras cultura que nos afecta un montón. La mayoría de les niñes negres han tenido que sufrir la hipersexualización desde los 9 años. La gente pensaba que yo tenía 14 años cuando tenía 9 o 10 y eso me trajo un montón de problemas.

-¿Nathy Peluso hace apropiación cultural?

Nathy Peluso hace una utilización cultural de los negros que después niega. Ella dice que nunca escuchó a Hurricane G y le robó básicamente una canción. Si todos van a escuchar el Barrio de Hurricane G, y la sandunguera de Nathy Peluso te das cuenta que es la misma canción. Como también veo en Rosalía que roba formas de cantar de El Caribe y eso también da bronca. El robo cultural no es una fusión de influencia: son gente blanca que debe dejar de negar el robo. Caemos de nuevo en el colonialismo, en la posibilidad de que los blancos le roben cosas a los negros como hacía Elvis que le sacaba canciones a la gente negra solamente porque no podían tener pertenencias.

-¿Qué otros artistas hacen apropiación cultural?

La lista es muy larga: puede empezar en Wos y terminar en Lali. Todo lo que sea reagge en Argentina, todo lo que sea trap en Argentina, todo lo que sea el rap en Argentina. Estoy generalizando, para mí un ejemplo claro de lo que no es apropiación cultural es Miranda que hizo toda su carrera de pop sin necesidad de hacer apropiación cultural. Un ejemplo de bandas que hicieron apropiación cultural son Illya Kuryaki. El esteorotipo cansa. Este no es un problema solo de Nathy Peluso. Me refiero a las bandas de reggae que usan rastas siendo blancos, a las personas que continúan con los estereotipos de razas.