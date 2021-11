Nicki Nicole y una inesperada confesión sobre La Mona Jiménez: "Se puede hacer todo"

La artista habló sobre La Mona Jiménez y dejó clara su admiración hacia la música que hace. Nicki Nicole, sobre uno de los referentes del cuarteto cordobés.

La artista Nicki Nicole lanzó su nuevo álbum, Parte de mí, y realizará una gira mundial compuesta por 30 países. Sin embargo, antes de la misma, se presentará en Córdoba y es por eso que dialogó con un medio local y hasta se animó a reconocer su admiración por Carlos "La Mona" Jiménez. Haciendo una inesperada confesión, quien es una de las cantantes más escuchadas de Argentina lanzó: "Capaz se puede hacer todo".

"Yo conocería a La Mona Jiménez y tomaría un fernet con él. Capaz se puede hacer todo", lanzó Nicki Nicole, dejando en claro que su ideal sería tener un encuentro con "El Mandamás" y compartir la bebida más conocida de la provincia de La Docta. A su vez, también elogió a Rodrigo "El Potro" Bueno y a su hermano y cantante, Ulises: "Su música tiene una energía increíble. Son personas que sin darte cuenta las consumís desde chico, aunque no los conozcas. Sus voces te quedan".

Nahuel Pennisi habló de Nicki Nicole y sorprendió a todos: "Es muy particular"

En la 22º entrega de los Latin Grammy, uno de los artistas argentinos que arribó a Las Vegas como representante nacional fue Nahuel Pennisi. El cantante intercambió palabras con otros colegas y se mostró contento de poder formar de esta fiesta importante para él.

Consultado por Gente, Nahuel Pennisi aseguró: "Los Latin Grammy significan mucho para mí. Creo que es una fiesta gigante de la música latina y la verdad que estar acá es una alegría muy grande. Representar a la Argentina con tantos nuevos exponentes que tenemos ¡estamos esperando que se dé lo mejor!. Aprovecho para disfrutar, conocer y saludar a colegas y amigos".

Por otra parte, y sorprendiendo a todos, Nahuel Pennisi no tuvo problemas al ser consultado sobre la música que proponen sus colegas María Becerra y Nicki Nicole, totalmente diferentes a lo que él pregona en el escenario: "Es un estilo que estoy aprendiendo a conocer y a disfrutar. Me gustan muchas cosas de esta nueva música. Creo que María Becerra tiene un poder muy grande con sus canciones y Nicki Nicole, es muy versátil, tiene una voz muy particular, muy linda. Está buenísimo que tengan un lugar en la música. Se está armando algo lindo que tiene muy buen presente e imagino que mayor futuro".