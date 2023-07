Murió Sinéad O'Connor

La cantante irlandesa que saltó a la fama con la canción Nothing Compares 2 U tenía 56 años. La triste noticia fue confirmada por su familia.

Sinéad O'Connor, la famosa cantante irlandesa, murió este miércoles a sus 56 años, según confirmó su familia.. La interprete saltó a la fama en 1990 tras el lanzamiento de Nothing Compares 2 U. La triste noticia fue confirmada por The Irish Times y aún no trascendió lo que provocó el deceso.

“Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y han solicitado privacidad en este momento tan difícil”, indicó el comunicado que difundió la familia de la artista. La cantante era madre de cuatro hijos: Jake, Shane, Yeshua y Roisin.

El último suceso dramático de su vida de la artista ocurrió en enero de 2022 con la muerte de su hijo Shane, de 17 años. Algunas semanas más tarde, preocupó a sus fans al revelar que estaba atravesando algunos problemas de salud mental y no ocultó el deseo de quitarse la vida.

"Estoy viviendo un un motel de Traveldodge en el culo del mundo en Nueva Jersey", comenzó O'Connor sentada en la cama de su habitación: “Estoy sola. Y no hay nadie en mi vida excepto mi médico, mi psiquiatra -el hombre más dulce del mundo, que dice que soy una heroína- y eso es la única cosa que me mantiene viva en este momento… y es patético". indicó en ese entonces.

Antes de ese drama familiar, Sinead estuvo varios años alejada de los escenarios y tuvo un fugaz regreso a los recitales hacia octubre de 2019. No obstante, a principios de julio escribió en su página de Facebook que se había mudado a Londres después de 23 años y estaba terminando un álbum que se lanzará el próximo año. Además, tenía planeado para hacer una gira por Australia y Nueva Zelanda en 2024, y en Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo en 2025.

O'Connor se convirtió al Islam en 2018 y cambió su nombre a Shuhada Sadaqat, aunque conservó el Sinead O'Connor como nombre artistico. En 2021, publicó un libro de memorias, Rememberings, mientras que el año pasado Kathryn Ferguson dirigió una película sobre su vida.

Nothing Compares 2 U, la canción de Prince con la que Sinéad O'Connor saltó a la fama

Sinéad O'Connor lanzó 10 discos de estudio a lo largo de sus 36 años de carrera, pero sin dudas su trabajó más recordado es I Do Not Want What I Haven't Got, el álbum que incluyó la canción Nothing Compares 2 U. El tema fue éxito comercial y en diciembre de 1990, la revista Billboard la declaró la "canción #1 en el mundo" en la primera edición de los Billboard Music Awards.

En su interpretación, la cantante expresó la devastación que significó para ella la pérdida de su madre. Pero el autor de la canción tuvo una inspiración muy diferente al momento de componerla: Prince se la escribió a su ama de llaves, quien se tomó una larga licencia para ocuparse de un asunto familiar urgente.

Era 1984 y Prince estaba solo en su mansión de Paisley Park, cuando escribió: "Han pasado siete horas y 15 días...". La ingeniera de sonido de confianza de músico y colaboradora de toda la vida, Susan Rogers, estaba cerca cuando empezó a formular la canción. "Su joven ama de llaves, Sandy Scipioni, tuvo que marcharse repentinamente para estar con su familia. Sandy dirigía la vida de Prince", recordó Rogers.

"La frase 'todas las flores que plantaste en mi jardín se fueron y murieron'... habría sido Sandy quien plantó esas flores. Y sé que vivir conmigo, cariño, a veces es duro, pero estoy dispuesta a intentarlo de nuevo...", agregó y aclaró que el artista no tenía ninguna relación amorosa con la mujer. 'Ayúdame, nena'. Todo indica que se trata en realidad: 'Te has ido y te echo de menos', que es probablemente por lo que se sintió cómodo regalando la canción", explicó.