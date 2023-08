Murió José Luis Perales: conmoción en la música

El autor de hits como Un velero llamado libertad", "Y cómo es él? falleció a sus 78 años. Las primeras versiones indican que sufrió un infarto agudo al miocardio.

José Luis Perales murió este lunes a los 78 años. Hasta el momento no trascendió de forma oficial la causa del deceso del cantante español mundialmente famoso por hits como "Un velero llamado libertad" e "Y cómo es él?, pero comenzó a circular en los medios locales que sufrió un infarto agudo al miocardio.

El artista anunció su despedida de los escenarios en 2020 y visitó nuestro país por última vez en abril del año pasado. En este contexto, Perales encaró Baladas Para Una Despedida, su última gira. "No hay ninguna lucha. Es algo tan decidido ya, con mucho tiempo, que he esperado a hacerme mayor porque no había otra posibilidad de irse", sostuvo al comunicar su decisión.

El último posteo de la cuenta oficial de Twitter del artista fue el pasado 4 de agosto. "CL: Hermosas son las palabras que nos dedicáis y el cariño con el que lo hacéis ¡Os deseamos un feliz fin de semana amigos con esta canción que comparte con nosotros una seguidora!", escribió y agregó el video de su canción "La Espera".

Con tan solo 14 años, Perales hizo sus primeras composiciones y no fue hasta los 23 que presentó sus temas a discográficas. Aunque no fue hasta 1973 que lanzó su primer álbum -Mis canciones-. A lo largo de sus casi 60 años de carrera, grabó 29 discos de estudios, fue dos veces nominado a los Premios Grammy Latinos y registró, ante la Sociedad General de Autores de España, más de 510 canciones.

El artista nació el 18 de enero de 1945 en Castejón (Cuenca) y con algunas de sus canciones logró superar el paso del tiempo y convertirse en himnos de todas las èpocas: “¿Y cómo es él?”, “Me llamas”, “Tú como yo”, “Celos de mi guitarra”, “Quisiera decir tu nombre”, “Ella y él”, “Un velero llamado libertad” y “Tentaciones”. Además, siempre tuvo una relación especial con Argentina, ya que aquí consiguió su primer Disco de Oro y vivió tanto un sueño como un terror tremendo”.

Hasta el momento, ni su esposa, Manuela Vargas, ni sus hijos, María Perales Carrasco y Pablo Perales no hicieron declaraciones al respecto,