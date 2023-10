Luciano Pereyra frenó su recital en el Movistar Arena y lo dijo: "Yo hice"

Luciano Pereyra protagonizó un momento inesperado en medio de su recital en el Movistar Arena. Qué pasó en el show del cantante que generó la reacción de miles de personas.

Luciano Pereyra es uno de los artistas más reconocidos de la Argentina que con más de 25 años de carrera continúa con sus compromisos laborales en el mundo de la música. En las últimas horas, el cantante de 42 años se presentó en el Movistar Arena y uno de los momentos del recital fue muy comentado en las redes sociales por haber frenado repentinamente el show.

Bajo la gira "Hasta El Alma Tour", Luciano Pereyra se encuentra brindando recitales en los distintos lugares de país y comenzó en el Movistar Arena el viernes 13 de octubre. En medio del evento, el cantante interactuó con su público de una manera dinámica a tal punto de que las miles de personas que fueron a verlo quedaron en silencio para presenciar una situación muy particular.

Es que una mujer le propuso matrimonio a su pareja y el artista ya sabía de esta situación, por lo que brindó unas palabras. "¿Vos le querés proponer casamiento a Miguel? ¿Tenés la alianza ahí?", preguntó Luciano. Al darse cuenta de que tenía hasta el anillo de compromiso, todos comenzaron a gritar eufóricamente. En ese momento, abandonó su rol de músico en el escenario para oficiar de cura y casarlos.

"Yo hice de cura en un momento. El padre Joaquín en Esperanza mía", recordó Pereyra sobre la novela protagonizada por Lali Espósito y Mariano Martínez que se emitió en El Trece en el año 2015 donde participó en algunos episodios. "Miguel ¿acepta por esposa a la señora Rocío? ¡Decí que sí, Miguel! ¡Que toda la gente te vea!", expresó el músico en un momento que causó sensaciones en el público y fue comentado en las redes sociales.

Luciano Pereyra reveló lo que le hizo Guido Kaczka años atrás: "Me rompió"

Pereyra visitó No está todo dicho, el programa que Guido y Claudia Fontán hacen cada día en La 100, para presentar su nuevo álbum, Hasta el alma, y mantuvo una conversación muy relajada con los conductores. En ese clima descontracturado, Luciano no dejó pasar la oportunidad para hablar de su mal momento con Kaczka hace ya muchos años y lo tildó de "bruto".

En medio de la charla, Guido lo elogió por el atractivo de su voz y el cantante resaltó que los cantantes no tienen un don natural sino que todo es producto del esfuerzo y el entrenamiento diario. Para explicar su punto, Pereyra hizo una comparación con el fútbol y apuntó: “Un futbolista y un cantante tenemos una similitud. Entrenamos durante toda la semana y el fin de semana salimos a la cancha, que es nuestro escenario. El futbolista hace lo mismo, entrena durante toda la semana y cuida su físico”.

Fue en ese momento que el artista no dejó pasar la oportunidad de referirse a un hecho que tuvo a Guido como victimario y a Luciano como víctima. Luego de la comparación con los futbolistas, el conductor destacó los dotes del cantante con la pelota y él le devolvió el gesto, aunque indicó que era "más bruto". "Me rompió la rodilla, Guido ¡Muy bruto! No le gustó el caño que le hice ese día y me fue con todo", recordó. Y concluyó: "Fue muy bizarro ese día. Yo con dolor en la pata, me rompió los meniscos, terminamos en mi casa esperando que me atienda un médico y yo con la pata en alto tocando el piano y cantando". "Terminamos envueltos en algo raro", confirmó Kaczka.