La fuerte denuncia al Chaqueño Palavecino que pone en riesgo sus shows: "No estaba en condiciones"

El Chaqueño Palavecino se encuentra en el ojo de la tormenta por una actitud que fue duramente repudiada, tras haberse presentado en un festival. Qué hizo el cantante de folklore.

El Chaqueño Palavecino recibió graves acusaciones en las redes sociales, luego de haber cerrado la noche en el Festival del Cosechador en Mendoza. Según relató la conductora del evento, el cantante de folklore de 63 años tuvo un comportamiento repudiable y es por eso que lo denunció públicamente.

"Quiero contarles algo. Muchos vieron mis historias y saben que yo anoche estuve haciendo la conducción en el Festival del Cosechador. Pasó algo que la verdad estoy indignada y lo voy a decir por las redes porque me la banco y porque no me importa nada lo que piense el señor Chaqueño Palavecino", lanzó al inicio del video en Instagram Laura Rez Masud, periodista y conductora del festival. De acuerdo a su testimonio, el Chaqueño se subió al escenario a las 2.30 de la madrugada cuando tenía que estar a las 0.30 frente a más de 10 mil personas que lo estaban esperando.

"Parece que no estaba en condiciones, no estaba para nada bien, se desapareció. Llegaron los músicos, nadie sabia donde estaba, qué le pasaba, subió recién al escenario a las 2.30 de la mañana", señaló con gestos que indicaban que el artista estaba borracho. "Imaginate la gente, la desesperación, el enojo justificado, y nada tiene que ver la organización del Festival del Cosechador. Estoy enojada y con bronca porque sé lo que trabaja la gente del festival todo el año pensando en el artista, este hombre tenía contrato", agregó sumamente fastidiosa.

Desde la organización del Festival del Cosechador estiraron lo más que pudieron el cierre del evento, pero los ánimos en el público comenzaron a caldearse. Además, ya no había chances de que se suba a tocar nadie más, teniendo en cuenta que ya se habían presentado todos. "Había una grilla preparada. El señor estaba... y después dio un show...", cerró la conductora tapándose la nariz, en alusión a que el recital del Chaqueño Palavecino no se desarrolló de la mejor manera por su estado.

Abel Pintos se despide de los escenarios

Abel Pintos dejó a muchos fanáticos de la música completamente conmocionados. El famoso y exitoso cantante sorprendió a miles de fanáticos y anunció que se despide de lo escenarios y advirtió que por un tiempo dejará de brindar shows y recitales.

En un 2023 que estará cargado de conciertos con grandes bandas y artistas que dirán presente a lo largo y ancho de la Argentina, Abel Pintos confirmó la noticia menos esperada: por un tiempo no tocará más y tendrá un largo parate. "Este año, después de marzo, me voy a tomar unos meses hasta que vuelva a escena", le comentó a Minuto Neuquén.

Asimismo, y en el marco de la Fiesta Nacional de la Confluencia celebrada en la provincia de Neuquén, el músico bahiense dejó en claro que su regreso podría ser dentro de unos meses, más precisamente "en septiembre u octubre" de 2023.