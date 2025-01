Impacto en el folklore por lo que salió a la luz de Jorge Rojas: "En las oficinas"

Jorge Rojas y una noticia que sorprendió al folklore argentino.

El reconocido cantautor argentino Jorge Rojas se presentará en la próxima edición de la Fiesta del Balneario, un evento que promete ser inolvidable para los amantes del folklore. Rojas, exintegrante del grupo Los Nocheros y con una destacada carrera solista, ha cautivado al público con su carisma y talento en cada actuación.

La Fiesta del Balneario, conocida por reunir a destacados artistas nacionales, contará este año con la presencia estelar de Rojas, quien interpretará sus grandes éxitos y nuevas composiciones. El evento se llevará a cabo en un entorno natural, el próximo 24 de enero, ofreciendo una experiencia única para los asistentes.

Los organizadores han expresado su entusiasmo por contar con la participación de Jorge Rojas, destacando su capacidad para conectar con el público y brindar espectáculos de alta calidad. Se espera una gran concurrencia de fanáticos y turistas que llegarán para disfrutar de su música en vivo.

Qué dijeron en la Fiesta del Balneario sobre Jorge Rojas

"Festival del Balneario 2025 ! Ya estamos listos. Hoy te presentamos grilla del día de apertura viernes 24 enero en el predio del festival del Balneario. Adquirí tu entrada en disquera Eden o en las oficinas de turismo de la Municipalidad de la Cruz", aseguraron desde la cuenta oficial de la organización. Jorge Rojas es la carta fuerte de la jornada, junto a otros grandes artistas del folklore.

Las entradas para la Fiesta del Balneario ya están a la venta y pueden adquirirse a través de los canales oficiales del evento. Se recomienda a los interesados asegurar su lugar con anticipación, dado que se anticipa una alta demanda para la presentación de Jorge Rojas.

Sorpresa en el folklore por lo que confesó el hijo de Jorge Rojas

Jorge Rojas es uno de los artistas de folklore que viene convirtiéndose en tendencia en estos últimos días por situaciones ajenas a la música. En este contexto, Lautaro Rojas, uno de sus cinco hijos, brindó una entrevista y contó una intimidad de su padre que generó furor.

El escándalo que rodea a Jorge Rojas tiene que ver con la aparición de Barbie Muriel, quien blanqueó haber sido su amante por muchos años. Esta situación generó que el músico esté en la mira de todos, independientemente de su agenda con recitales y canciones en las plataformas.

En una entrevista que concedió uno de los hijos del Jorge al portal Folklore Club, contó la charla privada que tuvo con su padre no sin antes brindar detalles de su actualidad artística. "Fue un verano gracias a Dios muy agitado, productivo donde quizás no me tocó estar en los llamados grandes festivales, esa es otra de mis metas, pero anduve por todo el país contento con la recepción de la gente y de los organizadores de los festivales y otra de mis metas es llegar a Buenos Aires, pero quiero ir paso a paso, lento pero seguro", expresó.

Sobre el hecho de tener como padre a uno de los referentes del mundo del folklore, Lautaro opinó: "Me siento más que orgulloso de mi viejo, de mis tíos, de mi familia bien musical, porque desde chicos hemos mamado la tradición y sin ninguna duda allá por los 90 Los Nocheros, Soledad, Los Tekis, Los Alonsitos fueron protagonistas de ese resurgir del folklore". Sumado a eso, reveló una intimidad del creador del tema Olvida que te he amado que sorprendió a todos.