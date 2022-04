En el piso y balbuceando: preocupante show de Dalila en un boliche de Moreno

La cantante santafesina causó preocupación en pleno recital. Dalila y una actuación inesperada en uno de los boliches más reconocidos de Moreno, zona oeste de Buenos Aires.

Dalila es una de las cantantes santafesinas más conocidas del país. Con su cumbia romántica, de la misma escuela del recordado Leo Mattioli, la "Diosa del verbo Amar" logró trascender los límites de su tierra natal para extender su música a lo largo y ancho de la República Argentina. Justamente, hace pocas horas se presentó en un boliche de Moreno (zona oeste del Gran Buenos Aires) y allí causó preocupación por el estado en que se mostró.

Tirándose al piso, colgada de una baranda del escenario y balbuceando, Dalila fue protagonista de un video que se hizo viral en las redes sociales. Esta presentación de la artista encendió las alarmas de sus fanáticos y hasta algunos se animaron a asegurar que (quizás) estuvo con algunas copas de más.

Lo cierto es que desde el entorno de Dalila no se manifestaron al respecto y también hay quienes se preocuparon por un eventual problema de salud que aqueje a la cantante. Mientras tanto, parte de sus seguidores afirman que algo le pasa a la santafesina y todavía no hay informaciones certeras que ayuden a entender lo que pasó en el boliche de la zona oeste del conurbano bonaerense.

El antecedente de Dalila en mal estado en pleno show

El 13 de febrero de 2022, la santafesina había recurrido a su perfil de Instagram (@dalilaoficial.ok) para pedirles perdón a sus seguidores porque le había pasado algo parecido: cantó en un contexto en el que dejaba mucho que desear. Aquel día, subió una publicación en la que decía: "Hola querido publico, quería disculparme porque ayer no me sentía bien... Los años no vienen solos, jaja".

Y completó, con la mención a una de sus nietas incluida: "Últimamente mi presión y mi corazón que está roto. La vida te rompe el corazón de mil formas (eso está garantizado), yo extraño a mi LOLA y pienso hacer lo posible para que ella sepa que aunque estemos lejos, yo, su padre, tío, padrino siempre vamos a estar para ella. Y ustedes, mi público, verlos me hace bien, pero soy humana y a veces las cosas nos superan. Mil disculpas a todos".