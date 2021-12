Emilia Mernes y El Duki confirmaron el romance con una foto que estalló las redes

Emilia Mernes y El Duki confirmaron los rumores de romance con una foto que hizo estallar las redes sociales.

Después de tantos rumores acerca de un supuesto romance entre ellos, Emilia Mernes y El Duki confirmaron que están juntos a través de una publicación de él en su cuenta oficial de Instagram (@dukissj). Allí se los puede observar besándose, con él de frente y ella de espaldas, por lo que la foto hizo explotar las redes sociales inmediatamente.

Si bien el rapero y cantante argentino de 25 años apenas agregó el emoji de un corazón en el posteo y no escribió un mensaje puntual para describir la imagen, el posteo se llevó varios miles de comentarios y más de 2,3 millones de Me Gusta en las primeras diez horas.

Emilia Mernes y El Duki, juntos: cómo empezó la relación

El amor entre ambos jóvenes artistas habría comenzado a mediados de 2021, cuando trabajaron juntos en el hit “Como si no importara”, que ya acumula más de 72 millones de reproducciones de Youtube. En la grabación se la aprecia a ella de manera muy sensual y a él "desesperado" por la modelo, lo cual desató los rumores entre los fanáticos de que "había algo más" entre ellos, al margen del plano laboral.

Fue el mismo Duki quien aumentó los rumores, cuando en un "vivo" en Instagram le mandó un saludo a Neymar, el futbolista brasileño al que también se lo vinculó con la vocalista porque compartieron una lujosa fiesta.

Por si ello fuese poco, en octubre pasado Emilia Mernes y El Duki fueron juntos al estreno de la película Cato, protagonizada por Tiago PZK, un amigo de la pareja. Allí, los fotógrafos los habían encontrado más cerca que nunca y se viralizó una de las fotos en las que se veía al rapero abrazándola, con una sonrisa de oreja a oreja.

Sin embargo, cuando lo consultaron al respecto, él prefirió hacerse el distraído y apenas les apuntó irónicamente a los paparazzis: “Estábamos en el estacionamiento y ella se cayó, pum, la agarro... Amigo, ¡salen de atrás de los autos con cámaras! No me pasó en mi p… vida, me sentí incomodísimo”.

“Uno trata de salvarle la vida a alguien que se estaba cayendo al piso porque se resbaló y la gente flashea que uno anda a los besos y abrazos con los demás”, se descargó el protagonista irónicamente mediante su perfil de Twitter (@DukiSSJ).

Unas semanas después, la ex Rombai tuvo un show en un reconocido boliche de Quilmes y su novio fue el invitado sorpresa de la noche. Además, para su 25° cumpleaños, hizo una fiesta de disfraces y él concurrió al lugar, en el que se los vio más cariñosos que nunca.

Por último, recientemente fueron juntos a la entrega de premios Latin Grammy, en la que Emilia Mernes subió una foto de ella en la alfombra roja y El Duki la piropeó: “Ya te dieron el premio a ‘La más bombona of the year’”.

Emilia Mernes, sobre el romance con El Duki: "Te quiero"

Aunque sin haber mencionado a su nueva pareja, la artista esperó unos minutos después de la publicación inicial del beso de él en Instagram y escribió en Twitter (@emimernes_): “Toy como para gritarle al mundo que te quiero. *Se hace la sorprendida*”.