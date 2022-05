El show de YSY A provocó un "terremoto" en CABA: "Muy picante"

El artista se mostró sorprendido por la situación y publicó una serie de videos a través de sus redes sociales.

El Estadio Obras explotó tras el show de YSY A, pero la noticia no solo hizo foco en lo musical. Es que algunos datos sorprendentes fueron revelados en las últimas horas, vinculándose a la aparición de un sismo provocado por el furor de la gente.

El trapero argentino, quien se presentó el pasado sabado 28 de mayo en el Estadio Obras con público que llegó a las diez mil personas. Al respecto, el artista se manifestó mediante historias de Instagram y contó cómo vivió el recital y de qué manera tomó el dato del sismo ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores de la comuna.

"Espero que estén muy pero muy bien, recuperándose como puedan de la locura demencial que vivimos este sábado pasado", expresó YSY a través de sus redes, quien consideró el show como "una locura sin precedentes". El dato del temblor fue revelado por la cuenta de Twitter Tiempo AMBA, que informa datos del clima a toda hora.

"Las imágenes hablan por sí solas [sobre el show] pero más que las imágenes, lo que hablan son los datos", indicó uno de los máximos exponentes del trap argentino. "Quiero que la gente de la zona me confirme si es verdad que en las dos horas y media hubo nada más ni nada menos que ¡un sismo! ¿¡Qué?!", manifestó totalmente sorprendido.

Sumado a eso, una vecina que vive en un departamento cercano al Estadio Obras hizo un fuerte descargo al respecto y se hizo viral en las redes. "No podemos permitir que impunemente se arriesgue de manera tan inusitadamente violenta y brutal la seguridad y la vida de tanta gente. En caso de no lograr parar el evento, deberemos evacuar el edificio", subraya el comunicado sobre un potencial evento en el lugar.

La cuenta Tiempo AMBA publicó un tuit con detalles del terremoto: "Segun los reportes que recibimos en nuestras redes de donde vinieron, coincide tanto en la zona y hora". En el reporte, se informó que podría ser de una magnitud de 3.6 -figura entre signos de interrogación- y está enmarcado como un "temblor débil".

