El Chaqueño Palavecino revolucionó al folklore al contar lo que vivió con un exnochero: "Dos noches"

El Chaqueño Palavecino vivió algo inesperado con un exnochero.

El Chaqueño Palavecino es un músico del folklore argentino con mucho renombre y popularidad y este año festeja cuatro décadas con la música. En ese contexto, el artista compartió un reciente posteo en sus redes sociales en el que dio a conocer lo que hizo con otro emblema de la música autóctona argentina.

El intérprete de canciones como La ley y la trampa está en medio de una serie de shows en Argentina para conmemorar su aniversario con la música y, en uno de sus más recientes shows, invitó a un reconocido colega. "Hacia muchísimos tiempos que no volvía a los hermosos pagos de Mar del Plata", comienza el pie de foto del posteo del Chaqueño.

"Fueron dos noches increíbles en el Teatro Radio City con un gran invitado de lujo, Kike Teruel. Nos vemos muy pronto", continuó su descargo el músico, para revelar a qué artista recibió como invitado en sus shows en MDQ. Al mismo tiempo, el Chaqueño Palavecino adelantó las fechas en las que se presentará en el futuro cercano: "Próximos Shows por los 40 años: 28 de Noviembre en el QUALITY ARENA - CORDOBA y el 29 de Noviembre en el ARENA MAIPÚ STADIO - MENDOZA".

En la sección de comentarios de la publicación, los seguidores del artista le dejaron mensajes de admiración por los shows que dio en Mar del Plata. "Gracias Chaqueño por dar todo como siempre, verla a mi mamá tan feliz fue mágico", "Hermoso show, haberme podido subir y darte un beso" y "Fuimos con mamá a verte, antes ella iba con papá. Fue una mezcla de emociones hermosas" fueron algunos de los mensajes que le escribieron.

Tristeza en el folklore chileno por una reciente muerte

Se trata de Rómulo Palavecino, dueño de Onde’l Pala, restaurante que se encuentra ubicado en la región chilena de Ñuble en el que habitualmente el folklore formaba parte de su local para cada visita de los clientes. Palavecino perdió la vida a sus 74 años tras haber sido diagnosticado de cáncer.

El artista fue sepultado en el Parque Las Flores, según se pudo saber a través de las redes sociales del restaurante, que fue fundado por su padre, Baldemar Palavecino, en 1967. En Onde'l Pala siempre le dieron lugar y visibilidad a las costumbres del campo y a los artistas de géneros folklóricos, por lo que esta partida afecta a la cultura chilena.

El Chaqueño Palavecino cumple 40 años con la música.

Emoción en el folklore por lo que reveló La Sole

"Siempre busqué ser honesta conmigo y hacer algo distinto, pero la respuesta de la gente me sorprendió. Cuando mi vida cambió gracias a la música, no imaginé que iba a tener todo este recorrido", comenzó su descargo la artista oriunda de Arequito. Y sumó: "Creo que es mucho más real decidir que vas a dedicarte a la música cuando estás en el baile, que sin conocer de qué se trata, porque uno toma la decisión sabiendo lo bueno y lo malo. Me siento muy orgullosa de ser una mujer que empezó siendo una pibita que eligió un género musical poco convencional y no comercial".