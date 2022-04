El calvario de salud de Abel Pintos que empeora con el tiempo: qué le pasó al cantante

Abel Pintos decidió compartir el problema de salud con el que debe lidiar y causó conmoción entre sus fanáticos. Cuál es el problema que tiene el cantante.

Abel Pintos decidió hablar sobre sus problemas de salud. En una charla muy profunda, el exitoso y aclamado cantante decidió compartir su calvario personal, todo lo que sufrió de niño y las complicaciones con las que debe y deberá lidiar de cara a los próximos años.

En un repaso sobre su infancia, el músico de 37 años reveló que no tuvo "una niñez con todo brindado", aunque indicó que tampoco tiene el recuerdo de que le haya "faltado algo". Sin embargo, sí le quedó marcado a fuego el problema físico que padece: "Tenía el pie con la forma de una empanada".

La malformación de Abel Pintos en uno de sus pies es conocida como "pie equinovaro" o "pie bot". Y según precisó, se trata de "una cuestión de tendones retorcidos, sujetos o tensos". Frente a la complejidad, se tuvo que someter a una cirugía desde muy pequeño: "Por lo que tuvieron que operarme casi recién nacido. La cirugía hizo que mi pierna derecha se desarrollase bastante menos que la izquierda".

Abel Pintos decidió revelar cuál es la complicación de salud que sufre de niño.

Al día de hoy, el bahiense cuenta con dificultades para caminar en algunos momentos: "Me pusieron un yeso que llevé durante siete años, con el que aprendí a caminar. Y el peso que eso significaba provocaba que revolease la pierna al andar. Un reflejo que, inconsciente o subconscientemente, aparece cuando estoy cansado y por lo que puede vérseme renguear".

Por qué Abel Pintos debe acudir seguido al traumatólogo

El cantante contó que tiene que asistir a menudo al traumatólogo para evitar nuevas complicaciones físicas. "Tengo que seguir muy atento al tema, porque el paso del tiempo no va a jugar a mi favor", señaló. Y especificó: "Los hemisferios de mi cuerpo no trabajan de igual modo. Mi cadera, mis hombros, mi columna, todo está constantemente en compensación. Entonces debo estar muy atento".

Además, y para contrarrestar las dificultades, Abel Pintos señaló que realiza diversas actividades: "Por eso practico deportes, yoga y elongación. Hace poco aprendí a mover todos los dedos del pie". "En mi última visita al traumatólogo para el control de plantillas, al revisarme me dijo que por la época de la intervención, y el poco método e información con los que se contaba entonces, me había tocado un médico arriesgado muy atrevido a experimentar", profundizó.

Abel Pintos confesó el daño que le hizo a su esposa

Abel Pintos y Mora Calabrese están juntos hace cuatro años, se casaron y tienen un hijo en común que se llama Agustín. Pero antes de este desenlace feliz y de su consolidación como familia ensamblada, el cantante reveló haber sido "tóxico" y protagonizar varios "idas y vueltas" que obstaculizaron el camino del amor.

“La conocí estando de gira en un concierto. Cuando estás de gira, conocés miles de personas y es probable que conozcas a alguien que te movilice o te gusta”, comenzó diciendo Abel Pintos, quien agregó: "Sentí que me enamoré en ese momento. Me enteré mucho tiempo después qué cambió en mí. Pero fue una sensación de algo, me cambió”.

Recordando el estado civil de su actual esposa, y en diálogo con PH, Abel Pintos enfatizó: "Ese mismo día me enteré de que ella estaba casada, así que me guardé. Después pasaron como dos años hasta que nos comunicamos de nuevo. Tuvimos idas y vueltas muchos años porque yo estaba en una etapa muy distinta a la que estoy ahora. Estaba barriletísimo. Yo le hice mucho daño, fui bastante tóxico. El tóxico en la relación fui yo”.