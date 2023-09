El ambicioso proyecto que tenía Huguito Flores antes de morir

Huguito Flores dejó un gran vacío en la movida tropical tras perder la vida en un accidente en la Ruta 34. Cuál era el anhelado deseo del cantante que quería concretar a fines del 2023.

Huguito Flores fue un reconocido cantante de la música tropical que murió a los 57 años en un siniestro de tránsito en la Ruta Nacional 34 en Santiago del Estero. En las últimas horas, el mundo de la cumbia lo despidió con un gran vacío y se reveló el proyecto ambicioso que tenía el artista para concretar a fines de 2023.

La inesperada muerte de Huguito Flores causó una gran tristeza en el mundo de la música tropical y la cumbia tras el impactante accidente cerca de las 23 del miércoles 20 de septiembre que terminó con su vida. El cantante se dirigía hacia la Ciudad de Buenos Aires por compromisos laborales y en las últimas horas se reveló el ambicioso proyecto que tenía en mente antes de morir.

El intérprete que tenía 57 años iba a presentarse en el Teatro Gran Rex el 12 de diciembre, después de haber llenado el Teatro Ópera a fines del 2022. Las entradas iban desde los 9 hasta los 12 mil pesos y, por el momento, la productora a cargo del evento no comunicó nada respecto de la devolución del dinero.

Huguito Flores iba a terminar el 2023 en el Teatro Gran Rex

De hecho, Huguito iba a tocar el 21 de septiembre en el evento de la Municipalidad de José C. Paz en el marco del inicio del Día de la Primavera. "Hola, qué tal amigos de José C. Paz y zonas aledañas. Los invito este 21 de septiembre a festejar la primavera 100 % sin alcohol. Invita la Municipalidad del señor Mario Ishii. Entrada libre y gratuita. No te lo pierdas. Los espero. Huguito Flores, El Súper, mi vida", había dicho en un video publicado días atrás.

La inesperada confesión de un referente de la cumbia: "Tengo que decir basta"

Una de las figuras del mundo de la cumbia reapareció para brindar un show en un programa en vivo. En un momento determinado, comenzó a hablar de su trayectoria artística y realizó una declaración inesperada para todos que estuvo ligada a su futuro en la movida tropical.

En Argentina hay un montón de referentes de distintos géneros, ya sea del rock, el género urbano, la cumbia o el folklore. En este caso, un famoso cantante de la música tropical visitó los estudios de un programa de streaming furor no solo para tocar con su banda, sino también para promocionar sus próximas fechas.

Se trata de Mario Luis, el cantante de 58 años que fue integrante de la agrupación Aclamado Amistad y hoy en día sostiene su proyecto solista con una banda conformada por seis personas. El artista santafesino estuvo en Nadie Dice Nada, el ciclo que conduce Nico Occhiato en Luzu TV, donde hizo una confesión inesperada en vivo.

"Mario da vibras de una persona feliz", dijeron desde el control de Nadie Dice Nada. "Es hermoso. El día que deje de sentir esto es cuando tengo que decir 'basta'. A veces es una pasión y a veces es un trabajo. Creo que estoy en estos últimos años disfrutando un poco más del trabajo. Es un compromiso, una obligación, mucha responsabilidad. Y ya estoy grande yo, entonces tengo que empezar a disfrutar", soltó Mario Luis, dejando entrever que está en la culminación de su carrera