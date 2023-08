Agnetha, de ABBA, lanzará un nuevo single: "Where Do We Go From Here?"

30 de agosto, 2023 | 13.24

FOTO DE ARCHIVO: Agnetha Faltskog de la banda musical sueca ABBA llega para la apertura del concierto "ABBA Voyage" en Londres

La estrella de ABBA Agnetha Faltskog anunció que el jueves publicará un nuevo sencillo, relanzando así su carrera en solitario a los 73 años. Faltskog, vocalista junto a Anni-Frid Lyngstad del exitoso grupo de pop sueco formado en 1972, publicó su último álbum en solitario hace una década. "Estreno mundial de 'Where Do We Go From Here?' en @bbcradio2 con @zoetheball - sintonízanos el jueves 31 de agosto", dijo en la plataforma de redes sociales a última hora del martes. ABBA tuvo una enorme cantidad de seguidores en todo el mundo con éxitos como "Dancing Queen", "Fernando" y "Waterloo", con la que triunfó en el Festival de Eurovisión de 1974. Con información de Reuters