Abel Pintos sufrió un accidente climático en Entre Ríos: "Es difícil"

Durante la noche del jueves 20 de enero, Abel Pintos sufrió un accidente climático que lo obligó a suspender su show en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Es por este motivo que el cantante se pronunció en las redes sociales anunciando la decisión.

"Anoche el concierto del Concepción del Uruguay se canceló porque cayó un diluvio. Se mojó el escenario y la técnica y por obvias razones de seguridad se suspendió. La decisión siempre es difícil para cualquier organización producción de festival", manifestó Abel Pintos.

Por otra parte, el cantante agregó: "Hay otros festivales que se están cancelando por todo el tema de COVID y decisiones de prevención sanitaria. En estos tiempos donde hay tantas variables es muy importante apoyarnos, acompañarnos y respetarnos en estas decisiones en que, insisto, son muy difíciles de tomar".

"Les doy las muchas gracias y decirles que de alguna manera y en algún otro momento, estos conciertos serán reprogramados", sentenció Abel Pintos, quien horas después confirmó la fecha de reprogramación en su cuenta de Twitter: "El concierto de Concepción del Uruguay que se canceló por lluvia, se reprogramó para este lunes que viene (lunes 24). Esperemos que esta vez podamos disfrutar y festejar. Gracias a la producción por el esfuerzo ya ustedes por el apoyo".

Abel Pintos frenó su recital en Jesús María y contó un drama personal

Abel Pintos tuvo anoche un reencuentro inolvidable con su público en lo que fue el número destacado de la séptima jornada de la 56° edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. En medio de su recital y ante el entusiasmo de sus fanáticos, el artista sorprendió a todos cuando frenó la música y se tomó unos minutos para sincerarse sobre un problema que lo aquejaba.

“Hace muchos años que compartimos música y ustedes están ahí acompañándonos y apoyándonos sin importar qué. Como siempre digo, ‘yo digo voy y ustedes dicen yendo’, y eso lo quiero agradecer”, señaló Abel, destacando la gratitud de su público y antes de confesarles un malestar que había padecido durante la noche previa al show.

“Quiero ser completamente franco con ustedes. Hoy desperté sintiéndome un poco mal de mis cuerdas vocales”, reconoció el papá de Agustín. “A veces me pasa que un poco de malestar en el estómago me genera una cuestión que me quema un pico las cuerdas vocales por la noche”, agregó el cantautor.