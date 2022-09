Abel Pintos frenó su show para dejar un mensaje conmovedor: "Difícil momento"

Abel Pintos paró uno de sus shows en Mendoza para hacer un urgente pedido sobre "Marciano" Cantero, horas antes de su fallecimiento.

Abel Pintos se tomó un momento en medio de su show en Mendoza para dedicarle unas palabras a "Marciano" Cantero, líder de Los Enanitos Verdes, quien se encontraba gravemente internado en una clínica de la misma provincia. Horas después del concierto, se dio a conocer la triste noticia de su fallecimiento.

El compositor, cantante y bajista fue líder de una de las bandas más históricas del rock argentino. Luego de varios días internado en la Clínica de Cuyo con cuidados especiales, "Marciano" murió el jueves 8 de septiembre de 2022, apenas a sus 62 años. Mientras el músico permanecía luchando por su vida, Abel le pidió a su público que mandara todas sus energías para él.

El show duró dos horas y media, y un rato antes de darle el cierre, Pintos se tomó un momento de pausa para pedirles un favor a sus fanáticos: "Toda esta luz que ustedes me transmiten se la proyectamos y se la enviamos a Marciano Cantero, para que toda esta energía llegue a él y a su familia en este difícil momento".

El fallecimiento de "Marciano" Cantero

"Marciano" llevaba 10 días internado en terapia intensiva a causa de una insuficiencia renal. Según se conoció, el artista había ingresado al hospital de urgencia al manifestar un fuerte dolor abdominal. Los médicos le realizaron varios exámenes y finalmente detectaron una afección renal, por lo que lo mantuvieron bajo observación.

Sin embargo, sus familiares informaron que su estado empeoró drásticamente el 7 de septiembre, pero que su cuadro se había agravado mucho antes, cuando terminó la gira con su banda por Latinoamérica y Estados Unidos. Además, informaron que "Marciano" sufría de estos dolores desde hacía bastante tiempo y que incluso usaba un bajo de menor peso por esto. Los Enanitos Verdes acababan de cumplir 40 años desde su creación y tenían planeado continuar su gira.

Los primeros pasos de "Marciano" Cantero en la música

Cantero empezó sus primeros pasos en la música apenas a sus 9 años, cuando escuchó a The Beatles por primera vez y descubrió su fascinación por el bajo. "Cuando era más chiquito y empecé a darme cuenta que podía componer canciones, me pasaba todo el día tocando la guitarra y buscando acordes. De pronto me di cuenta de que podía escribir o podía hilar una idea, más bien pensar o cranear un mensaje que yo le quería decir a alguien", contó durante una entrevista con News Radio.