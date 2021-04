La conmovedora reacción del hijo de Jonatan Viale tras la muerte de Mauro: "Maradona está con 'el bubu'"

Jonatan Viale contó una charla que tuvo con su hijo tras la muerte de Mauro.

Durante la última semana y tras la muerte de su padre, Jonatan Viale estuvo ausente tanto en Realidad + como en Pan y Circo, los ciclos que conduce en LN+ y Radio Rivadavia, respectivamente. Este lunes, se reincorporó al trabajo y, durante el pase con Eduardo Feinmann en la señal televisiva de La Nación, compartió una historia conmovedora en la que su hijo se refirió a su abuelo Mauro y a Diego Armando Maradona.

"Hoy contaba en la radio que en un momento, Romeo, mi hijo de 4 años, cuando estábamos almorzando el martes, me dice en un momento: 'Maradona'", inició Jonatan Viale. "Le digo '¿Qué pasa con Maradona, mi amor?' y me responde: 'Maradona está con 'el bubu ahí'', relató el periodista al tiempo que aclaró: "'Bubu ahí' lo llamaba a mi papá porque siempre tenía los anteojos ahí", explicó mientras se señalaba la frente.

"Cuando me dijo eso yo dije '¿Qué carajo?' ¿Cómo conectó? Niño índigo, tiene 4 años...", expresó el joven con una sonrisa en su cara al tiempo que señaló cómo transita su familia la dolorsa pérdida. "Acá estamos, muy tristes pero enteros", definió.

El pasado 11 de abril falleció Mauro Viale, uno de los periodistas argentinos más reconocidos del país, a sus 73 años. El periodista se encontraba internado en el Sanatorio Los Arcos desde el 10 de abril debido a una complicación en su cuadro de coronavirus. En el último tiempo Mauro Viale se había destacado por sus fuertes opiniones respecto al COVID e, incluso, recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus de Sinopharm.

Luego de que Joni compartiera la tierna historia, Eduardo Feinmann le preguntó cómo habían sido las últimas horas de Mauro Viale y el joven detalló día por día el calvario que vivió junto a su familia incluso antes de que su padre fuera internado en Terapia Intensiva en el Sanatorio Los Arcos. "No era mi papá el sábado al mediodía, no era", lamentó Jonatan.

"Mi papá es gigante en todo sentido y cuando lo ví ahí era otra cosa, estaba tomado por esa mierda, estaba débil y me parece que tenía mucho miedo", agregó ya que, según él, su padre "venía arrastrando" el cuadro hacía días, aunque no lo sabía. Su caso se complicó y, el domingo a la noche, falleció."¿En la ambulancia fue la última vez que lo viste?", preguntó Feinmann. "No lo había pensado, pero fue así", reconoció Jonatan.