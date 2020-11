Maradona en el cielo: el video de su silueta que emocionó en las redes

Diego Maradona en el cielo. ¿Es una ilusión? No, en absoluto. Se trató de una imagen, un video, una silueta que las nubes formaron con una reconocida foto de Pelusa, con la 10 en la espalda y jugando para la Selección Argentina. El momento fue captado por una joven de Paraná, Provincia de Entre Ríos, llamada Natalí Ríos. Y rápidamente, aquella escena emocionante se hizo viral a lo largo y ancho del país, y también en el resto del mundo...

El genio del fútbol mundial falleció el pasado miércoles 25 de noviembre producto de un paro cardiorrespiratorio. Millones de personas, de todas partes del planeta, lo lloraron y todavía continúan lamentando la pérdida del crack. Y tan sólo unos días después de la triste noticia, Natalí grabó un video que significó una caricia al alma para muchísima gente.

La joven estaba en su casa intentando filmar una gigantesca luna que brillaba en el cielo. Sin haberse dado cuenta, captó una imagen que luego logró ver cuando observó atentamente el video: se trataba de la silueta de Maradona en el cielo. Sorprendida por el hallazgo, se lo comentó a un amigo, quien rápidamente coincidió en que era igual la famosa foto de Diego jugando para la Selección Argentina con la 10 en la espalda.

A través de su cuenta de Instagram, Natalí decidió compartir públicamente el video de la figura del astro en el cielo: "Anoche, antes de la lluvia y después de ver un par de videos del Diego, me puse a ver la Luna y como la vi tan linda quise firmarla. Al final, me di cuenta que no se veía como yo la miraba a través del celu (por eso en el final estoy puteando). Pero hoy mi amigo Correnvera me hizo dar cuenta que capaz estábamos viendo otra cosa. ¿Será que ya extrañamos un montón y vemos cualquier cosa?

No sé, pero es magia, siempre #ad10s".

La repercusión que tuvo el video de Maradona en el cielo:

Natalí Ríos, joven que grabó la silueta de Maradona en el cielo, sostuvo que muchísima gente le escribió luego de que publicara el famoso video que se hizo viral en la redes sociales. En diálogo con el sitio entrerriano UNO, comentó: "Sabemos lo que es Maradona para la gente, deberíamos aferrarnos a este regalo que nos deja. Me están mandando collages de fotos con el video y yo pensaba que todo terminaba el sábado. Después que lo subió Humo de Primera (que tiene 860.000 seguidores) pasó a Twitter y así se viralizó".