La investigación tras el fallecimiento de Diego Armando Maradona sigue su curso pero, en el medio, las disputas siguen entre las distintas partes de su entorno. En esta ocasión, durante el programa de Polémica en el Bar, se dio una fuerte discusión telefónica entre Claudia Villafañe y Rocío Oliva. Otra vez, como ocurrió en varias ocasiones, la panelista del programa mostró su enojo y dolor por no poder ingresar al velatorio en Casa de Gobierno.

Frente a lo que se decía en el programa, la ex esposa de "El Diez" llamó al canal para dejar en claro su descontento por la situación: "No puedo entender todavía la caradurez de la gente que está hablando ahí después de todos los audios que salieron y dejaron en evidencia todo lo que le estaban haciendo a Diego. Siguen hablando de años pasados, me meten a mí en el medio, de que me entregaron el cadáver... Yo no hice nada que no estuvo avalado por los cinco hijos de Diego, su familia y las hermanas".

A su vez, la ganadora de MasterChef Celebrity aclaró: "Yo no me tomé ninguna atribución de ningún tipo sino que le pregunten a Víctor Stinfale (abogado y empresario que, junto a Matías Morla, le manejó la carrera a Diego durante los últimos 10 años de su vida) que es la persona que estaba y estuvo ahí, no se movió del lugar". Y disparó: "Si a Rocío le quedó alguna duda sobre quien no la dejó entrar, que se lo pregunte a él. Me preguntó a mí y yo le dije que no tenía nada que ver ni tomar ninguna decisión de ningún tipo porque no me correspondía".

Al mismo tiempo, Claudia le dejó un mensaje a Oliva que la escuchaba atentamente en el piso: "Ella me conoce muy bien, como todos los que están ahí. Saben quien soy. Si la gallina de los huevos de oro se le murió a todos ustedes, los que están ahí defendiendo lo indefendible, me parece que están muy equivocados". Y tras remarcar que no hizo nada que no correspondía, contó: "Tengo llamadas de Diego del día domingo 21 de noviembre en mi celular. Sí, hablaba conmigo, que no lo hiciéramos público y no contar todo lo que hacíamos cuando nos juntábamos en la casa de mis hijas, no quiere decir que no habláramos. Sabíamos separar muy bien las cosas, Rocío lo sabe".

Ante esto, la panelista y exfutbolista levantó la voz por primera vez y todavía mostrándose dolida por lo ocurrido aquel día, le preguntó: "Si ustedes sabían tanto, hablabas tanto con Diego y te decía todo lo que me extrañaba y lo que me amaba, ¿cómo pudieron darse el lujo de permitir de que no pueda entrar a despedirme de Diego? Por su memoria, ya que tanto lo respetaban". Villafañe volvió a remarcar: "Yo te dije que le preguntes a Stinfale, él dijo que no entraras. Yo no fui la que no te dejé entrar. Él vino a decir que lo llamaste, que estabas abajo. Yo no llamé para discutir esto. Sé lo que hice, si vos me querés creer o no es problema tuyo pero no decidí nada".

A pesar de los dichos de Claudia, Rocío insistió: "Sabías lo que Diego sentía por mí, no tener el mínimo detalle de decir 'que pase'...". Y Villafañe mostró su molestia: "Vos hablaste conmigo un día para decirme que te ponías a disposición para lo que necesitaran las chicas, que vos estabas de su lado. Yo te dije que no tenía problema que digas que hablaste conmigo, no que cuentes lo que hablamos. Vos fuiste y contaste todo".

Sin creerle, Oliva volvió a repetir que se sentía sorprendida porque después de aquella conversación, no pudo ingresar al funeral: "No pude entrar a despedirme del hombre que fue mi pareja durante 7 años y que nos amamos tanto". Claudia repitió que no fue su decisión, dio sus argumentos y Rocío, sin interés de seguir escuchando, le devolvió el teléfono a Mariano Iúdica (conductor) y sentenció: "Entonces, si ella no sabe nada, no tenemos nada que hablar".

El momento de la discusión en vivo: