La ensayista Beatriz Sarlo fue duramente cuestionada por una lamentable frase acerca de la muerte de Diego Armando Maradona cuando le consultaron qué cambiaba en la Argentina por la pérdida del astro futbolístico.

"Es lo mismo que antes, es decir un país fracasado que empezó el siglo XX entre los 15 primeros del mundo y termina el siglo XX entre los 15 últimos", afirmó Sarlo en una entrevista en La Nación +.

Los usuarios de las redes sociales repudiaron las afirmaciones de Sarlo debido a que nada tiene que ver Maradona con la situación argentina, mientras que otros la acusaron de no comprender a la figura de Maradona.

"Si algo necesitábamos para confirmar que quienes se quejan de la despedida al Diego no entienden cómo funcionan los fenómenos populares, hablaron Sarlo y Sebreli. Ahora ya tenemos la voz de los que no entienden nada y de los que no entienden nada con título universitario", le escribió un usuario.

Otros incluso crearon memes sobre la afirmación de Sarlo manifestando el poco interés que despiertan en el público. "Nunca acertó una. Siempre el diagnóstico equivocado y el análisis tardío. Pero es gorila y por eso les encanta llevarla. Pobre Sarlo, obnubilada por la envidia y el resentimiento pasó de ser una intelectual reconocida a una invitada random de TN tipo el Dipy o Alfredo Casero", escribió el presidente del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas, Marcelo Puella.

Maradona: el ínfimo homenaje de los Pumas

Luego de sólo presentar un brazalete negro en cada jugador, el presidente la Unión Argentina de Rugby (UAR) explicó las razones por las cuales este fue el homenaje dedicado a Diego Maradona. Mucho se habló sobre el épico momento que los All Blacks, rivales de Argentina, protagonizaron para despedir al astro albiceleste. En tanto, los argentinos sólo portaron una cinta de luto. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Marcelo Rodríguez, presidente de la UAR, rompió el silencio en Diario Olé y confeccionó una carta en la que detalló los motivos que llevaron al plantel de rugbiers a sólo limitarse a portar este brazalete. "Es el símbolo con el que homenajeamos a muy pocos, sólo a los grandes", se excusó. De este modo, crece la polémica sobre un episodio que ha recorrido el mundo entero.

Muchos fanáticos argentinos y hasta extranjeros cuestionaron la polémica actitud de Los Pumas. Sin embargo, para el presidente del rugby nacional esta fue la mejor muestra de afecto que pudieron brindarle a una personalidad tan importante como lo fue Diego Maradona.