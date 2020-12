Claduio "Turco" García aún atraviesa el dolor por la muerte de su amigo Diego Maradona. El exjugador de Racing habló sobre el mejor jugador de todos los tiempos y apuntó contra su entorno. Además defendió a Claudia Villafañe.

El "Turco" fue el último eliminado de MasterChef Celebrity Argentina, el gran éxito del rating de Telefe, y habló de todo en una entrevista con el periodista Roberto Funes Ugarte. Más allá del concurso de cocina, García se refirió a la muerte de Maradona, que aún lo golpea.

"Al día de hoy no lo puedo creer, estoy muy mal. Tengo muchas vivencias con él que podría contar, incontables", señaló el exfutbolista en Taxife, un nuevo segmento de Telefe Noticias. Pero no se quedó allí y también denunció los manejos del famoso entorno de Diego, comandado por Matías Morla.

En ese sentido, aseguró: "Diego estaba secuestrado, literalmente, por el entorno que tenía últimamente. Por ejemplo, los jugadores del 86' y yo no podíamos hablar con él. Nunca te dejaban verlo".

Además, el "Turco" se refirió a su compañera en MasterChef Celebrity, Claudia Villafañe y resaltó su preocupación por Diego en los días previos a la muerte. La exesposa de Maradona habría estado muy atenta al estado de salud del campeón del Mundo en México 1986 desde la detección del hematoma subdural del que posteriormente fue operado.

"Cuando salió lo del coágulo de Diego, ella salió cagando y dejó la grabación (del programa); no le importó nada y se fue a ocupar de Diego. Y yo le dije que no sea tonta, que fuera a MasterChef y lo terminara, que lo disfrutara porque a ella le costó", reveló el "Turco".

Días atrás, el "Turco" había apuntado también contra el entorno de Diego en TyC Sports. "No fue cuidado. Hace diez años que no podemos verlo. Los compañeros de la vieja guardia, los compañeros de la Selección Argentina en el '86 y yo no podíamos verlo. Para mí, Diego estaba secuestrado. Tenía más filtros que para ir a ver a Mick Jagger o al presidente de Estados Unidos", apuntó.

Y disparó: "Que den la cara los que estuvieron al lado de él. En el velorio, no vi a ninguno de ellos. Él dormía en un playroom. Si ven la casa en la que estaba él, se mueren. Cualquiera en Argentina o el mundo, le hubiera dado una casa para que pueda hacer dignamente un tratamiento. No había ninguna ambulancia, ningún desfibrilador. En las internaciones domiciliarias, siempre tenía una ambulancia a disposición. El baño de la casa en la que estaba parecía un baño ecológico, por lo que me dicen...".