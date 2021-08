Adiós a Charlie Watts: reacciones a la muerte del baterista de los Rolling Stones

Imagen de archivo del baterista Charlie Watts de los Rolling Stones tocando durante un concierto de su gira europea "No Filter" en el nuevo estadio U Arena en Nanterre, cerca de París

Imagen de archivo del baterista Charlie Watts de los Rolling Stones tocando durante un concierto de su gira europea "No Filter" en el nuevo estadio U Arena en Nanterre, cerca de París

Estrellas de rock y admiradores de todo el mundo reaccionaron el martes a la muerte de Charlie Watts, reconocido como uno de los hombres más tranquilos del rock durante sus casi 60 años como baterista de los Rolling Stones.

RINGO STARR

"Dios bendiga a Charlie Watts, vamos a extrañarte, hombre, paz y amor a tu familia, Ringo".

PAUL MCCARTNEY

"Sabía que estaba enfermo pero no sabía que estaba tan enfermo (...) Condolencias para los Stones. Es un golpe enorme para ellos porque Charlie era una roca y un baterista fantástico, firme como una roca".

ELTON JOHN

"Un día muy triste. Charlie Watts era el baterista definitivo. El hombre más elegante y una compañía tan brillante".

BRIAN WILSON

"Estoy conmocionado de enterarme de lo de Charlie Watts. No sé qué decir, me siento terrible por la familia de Charlie. Charlie era un baterista genial y me encantaba la música de los Stones, hicieron grandes discos. Amor & Consuelo".

DURAN DURAN

"Muy triste escuchar sobre la muerte de Charlie Watts. Una inspiración absoluta para una legión de bateristas desde la década de 1960. Un hombre con elegancia, estilo, dignidad y compostura".

NILE RODGERS

"Descansa en Poder #CharlieWatts QEPD. Gracias por toda la música genial".