More Rial anunció que incursionará en política: "Para cambiar las cosas..."

Morena Rial anunció en sus redes sociales que se sumará a los famosos que incursionan en política junto con su abogado, Alejandro Cipolla.

Con Cinthia Fernández, Hernán Piquín y Brian Lanzelotta como los ejemplos más recientes, en el último cada vez más famosos empiezan a incursionar en la política. Ahora quien anunció en sus redes sociales que está preparando un proyecto político es Morena Rial, junto con su abogado Alejandro Cipolla, quien también se encarga de llevar adelante la demanda contra Silvia D'Auro. "Para cambiar las cosas no queda más que hacerlo uno mismo!", escribió la hija de Jorge Rial en sus historias de Instagram.

Si bien es fenómeno que se produce hace mucho tiempo, la llegada de outsiders a la política se volvió una práctica muy usual en los últimos años. En las elecciones 2021, celebridades como Cinthia Fernández, Hernán Piquín y Brian Lanzelotta buscarán ser elegidos en sus respectivas regiones para alcanzar un cargo político. Según lo anunció durante el pasado viernes, Morena Rial se sumará a esta lista de famosos que incursionan en la arena política.

"Se viene proyecto político con Alejandro Cipolla!! Próximamente novedades!!", escribió la hija de Jorge Rial en sus historias de Instagram, una publicación que también fue compartida por su abogado, confirmando la intención de llegar a la política. "Para cambiar las cosas no queda más que hacerlo uno mismo!", consideró Morena en la misma publicación. Cabe recordar que en el pasado la cantante había denunciado por discriminación a Gladys La Bomba Tucumana, una causa en la que finalmente fue sobreseída, provocando el enojo de Morena, que apuntó directamente contra el INADI y su interventora, Victoria Donda.

Publicación de Morena Rial en Instagram

En diálogo con el portal Pronto, Alejandro Cipolla explicó que por el momento no pueden contar mucho sobre el proyecto político que traen entre manos con Morena Rial. "La idea es sumar y poder intentar cambiar varias cosas que no pudimos", aseguró el letrado. De la misma forma, Cipolla detalló que el proyecto surgió de ellos y no fueron convocados por ningún espacio político, aunque lo están "evaluando". "Se arranca en la política junto a mi amiga More Rial", anunció el abogado a través de su cuenta de Twitter.

La denuncia de More Rial a su madre Silvia D'Auro

"Nos ponía cera para lastimarnos, para quemarnos", contó recientemente Morena Rial sobre el maltrato físico y psicológico que recibían tanto ella como su hermana por parte de Silvia D'Auro, su madre adoptiva. Es por este motivo que Morena decidió accionar en la Justicia contra D'Auro, con quien no tiene relación desde hace varios años. "Hace once años desapareció y dejó a dos menores con su papá, que gracias a Dios nos supo criar muy bien", detalló la cantante.