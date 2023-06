Tendencias de moda invierno 2023: cuáles son las prendas que se vienen

Estas son algunas de las tendencias destacadas para el invierno 2023 en el mundo de la moda. El estilo masculino, las formas oversize, los chalecos, el eco cuero, los abrigos clásicos y las prendas de tejido son protagonistas indiscutibles de la temporada.

Las camperas puffer son uno de los "must" de la temporada.

El invierno llegó y con él vienen las tendencias de moda que nos acompañarán en la temporada 2023. Entre los ítems destacados se encuentran el estilo masculino, las formas oversize, los chalecos y el eco cuero como la textura estrella. Además, el mix de texturas, tejidos y estampados se hace presente con fuerza en las propuestas de moda de este invierno.

Estilo masculino y formas oversize:

El estilo masculino continúa en auge, ofreciendo una formalidad relajada. El chaleco se suma como una prenda básica para el día a día, combinado con zapatos formales o calzado urbano, logrando acaparar todas las vidrieras. Por otro lado, las formas oversize se hacen presentes en prendas como abrigos y suéteres, brindando comodidad y un toque moderno a los looks invernales.

Chaleco sastre y mono:

Los chalecos sastre se suman a la tendencia oversize del 2023

El chaleco sastre se convierte en un comodín favorito para complementar trajes de pantalón, realzando la inspiración masculina. También se destina como una prenda básica para el uso diario, pudiendo ser combinado de diferentes maneras para adaptarse a distintos estilos. Por su parte, el mono se consagra como una prenda imbatible en negro y nude, siendo versátil y permitiendo múltiples combinaciones.

Abrigos: tapado, trench y puffer:

Los abrigos clásicos como el tapado y el trench continúan siendo imprescindibles en esta temporada. Los tonos neutros como camel, gris, beige y negro son los más utilizados, aunque también se verán colores más audaces como verde, naranja y fucsia. El tapado, elegante y versátil, permite jugar con diferentes looks. Por otro lado, el trench, una prenda que ha resistido el paso del tiempo, se adapta a distintas ocasiones y estilos, combinando perfectamente con jeans, vestidos o pantalones de vestir. Por último, las camperas puffer se han vuelto muy populares en los últimos años, siendo funcionales, abrigadas y clave en la moda urbana y casual.

Mix de texturas: ecocuero, tejidos y estampas:

Los pantalones de ecocuero son las grandes estrellas en texturas y formas.

El ecocuero se convierte en el material tendencia de este invierno, presente en prendas como blazers, leggings, polleras, remeras y tops. Además de ser sexy, el ecocuero se combina con tejidos y estampados para generar un mix and match fashionista. Los tejidos artesanales también tienen su lugar en esta temporada, siendo una gran opción para conjuntos acogedores y cálidos. Los suéteres de tejido son muy populares y pueden ser combinados con jeans para un look casual o con faldas midi para un estilo más femenino. Los vestidos tejidos son otra excelente opción para los días más frescos, pudiendo ser combinados con borcegos, zapatillas o tacones según el estilo deseado. Además, las chaquetas y cardigans tejidos son perfectos para agregar capas a cualquier outfit, ya sea para un look relajado o sofisticado.