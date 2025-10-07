Murió el ácido hialurónico: así es la "belleza silenciosa", la nueva tendencia en tratamientos estéticos que llegó para quedarse.

Una nueva tendencia en el mundo de la belleza y el cuidado facial se consolida como una de las más importantes de este 2025. A diferencia de años anteriores, en los que los protagonistas fueron el ácido hialurónico y otros procedimientos estéticos más invasivos para generar rostros hegemónicos y casi idénticos entre sí, este año se apuesta por algo totalmente diferente.

En sintonía con esta nueva tendencia, llegó al país Rennova, la marca brasileña de medicina estética que está ganando cada vez más terreno. Esta tendencia se trata de la "belleza silenciosa", que apunta principalmente a la naturalidad. Primero se vio en la ropa y el cabello, con la tendencia del "lujo silencioso". Ahora, se traslada a la estética facial y el cuidado de la piel.

Esta nueva corriente apuesta por la sutileza y la naturalidad, dejando atrás todos aquellos procedimientos estéticos demasiado invasivos, con el fin de resaltar la autenticidad de cada persona. Ahora, se apunta a lo discreto: piel luminosa y tratamientos faciales fáciles de sostener en el tiempo, que no modifiquen los rasgos faciales, sino que potencien lo que ya cada persona tiene de único y particular.

"Belleza silenciosa": cómo son los tratamientos faciales de esta nueva tendencia

La "belleza silenciosa" busca armonizar en lugar de transformar, priorizando tratamientos que acompañen los rasgos naturales y favorezcan el bienestar de la piel. Los tratamientos médicos que acompañan esta nueva tendencia están cada vez más de moda en las clínicas estéticas.

“Los bioestimuladores de colágeno, las vitaminas faciales, el ácido hialurónico y los polinucleótidos en pequeñas dosis ayudan a hidratar en profundidad, mientras que los rellenos dérmicos permiten una armonización facial sutil. La idea es clara: lograr resultados naturales, que no cambien los rasgos, sino que los destaquen”, explicó Diego Martínez, CEO de PH, distribuidor oficial en Argentina de Rennova.

En Argentina, varias famosas ya se sumaron a esta tendencia, como las actrices Carla Peterson y "La China" Suárez, quienes apuestan por un look fresco y luminoso. Otras figuras como Zaira Nara y Valeria Mazza también se identifican con este estilo más natural. Queda claro que el objetivo ya no es verse “retocada”, sino encontrar un punto medio entre salud, belleza y autenticidad.

Cómo cuidarse la piel en casa

En casa, la rutina de cuidado facial también es clave. Lo ideal es apostar por productos simples pero efectivos: limpiadores suaves que mantengan el pH, sérums antioxidantes con vitamina C, cremas con ácido hialurónico, protector solar todos los días y una buena crema nutritiva para la noche. A esto también se le pueden sumar extras como mascarillas hidratantes o exfoliaciones enzimáticas una vez por semana.

Según los expertos de Rennova, la clave no está en tapar imperfecciones, sino en mantener la piel sana y luminosa con constancia y buenos hábitos. Además, esta tendencia tiene un enfoque preventivo. Cuanto antes empieces a cuidar tu piel, mejores serán los resultados a largo plazo. Es fundamental también llevar una alimentación equilibrada, tomar suficiente agua, dormir bien y reducir el estrés, ya que si todo esto no se cumple, cualquier cuidado facial va a ser en vano.