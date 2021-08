Las exigencias de Mirtha Legrand para volver a conducir en El Trece: "Va a explotar"

Mirtha Legrand vuelve a la TV para hacerse cargo de la conducción del programa que dejó Juana Viale. Aun así, la diva planteó una serie de exigencias y condiciones.

Este fin de semana, y luego de un largo tiempo en su casa por la pandemia de coronavirus, Mirtha Legrand vuelve a la pantalla de El Trece para conducir las cenas y almuerzos de su programa para reemplazar a Juana Viale, que está de vacaciones en Europa. De todas formas, la diva puso una serie de condiciones para su regreso y generó un conflicto en el canal.

La noticia fue confirmada por la propia presentadora. A través de su cuenta de Twitter, donde tiene más de 1 millón de seguidores, anunció: "Mi adorada nieta Juana me reemplazó, ahora por su cuarentena yo la remplazo a ella. Una noche especial donde nos volveremos a encontrar. Los espero, Mirtha".

De manera provisoria, teniendo en cuenta que Juana Viale tendrá que hacer cuarentena tras su viaje por Europa, este sábado 28 de agosto, desde las 21.30 horas, la diva conducirá La Noche de Mirtha en una mesa con políticos y personalidades ultramacristas.

Mirtha Legrand vuelve a la pantalla de El Trece con algunas condiciones.

Lo curioso del regreso de Mirtha Legrand a El Trece es la forma en que se dio. De acuerdo a Adrián Pallares, uno de los conductores de Intrusos en el Espectáculo, en el canal hay una fuerte interna: "Hay alerta en El Trece por Juana Viale y los números del último fin de semana. Casualmente, pasó esto de las vacaciones de Juana. Marcela Tinayre, otro posible reemplazo, y Mariana Fabbiani podría haber sido reemplazo, pero rompió las relaciones con el canal"

Rodrigo Lussich interrumpió a su colega y marcó: "Igual permitime pensar que ya estaba planeado todo. Sabían que Juana se iba, que Marcela Tinayre no volvía y sabían que Mirtha debía regresar porque los números no son buenos". Y disparó: "Cuando los números de Juana eran buenos, la cuidaban. Ahora que no, le piden a la abuela que vuelva".

¿Cuáles son las exigencias de Mirtha Legrand para volver a trabajar en El Trece? Lussich manifestó que "si se siente cómoda, segura y los números acompañan", seguirá en El Trece. Igualmente indicó, pareciera que "está a prueba". En tanto, Virginia Gallardo reaccionó y marcó: "Va a explotar".

Los problemas que El Trece tiene con el nieto de Mirtha Legrand, Nacho Viale

En las últimas horas trascendió una versión que puso muy incómodas a Mirtha Legrand y Juana Viale: El Trece pretende echar a Nacho Viale, productor a cargo del programa. La idea del canal es deshacerse del nieto de la conductora para evitar más conflictos como los que hubo entre 2020 y 2021.

Rodrigo Lussich expuso los problemas de Nacho Viale con el canal: "A TN le desmiente las noticias, a Fibertel le reclama la velocidad de internet y a canal Trece le recrimina que le ponga muchos cortes a la hermana", reforzó el periodista. "Lo que hizo explotar a Adrián Suar y Pablo Codevila es la reiterada cantidad de reproches exponiendo la situación en lugar de conversarlo", cerró.