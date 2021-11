Mirtha Legrand en su punto límite, se hartó de ver a Juana Viale: "Está furiosa"

Mirtha Legrand le habría puesto insólitos límites a su nieta con respecto a la continuidad de los famosos programas de El Trece.

Hace ya casi dos años que Juana Viale se cargó La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand al hombro para poder cuidar el puesto de su abuela durante la pandemia. Sin embargo, pese a que fueron repetidas las ocasiones en las que se rumoreó una vuelta definitiva de Mirtha Legrand a la televisión, esto jamás se concluyó y Juana siguió en el prestigioso lugar. Pero ahora parece que esta situación llegó a su fin.

Luego de la operación cardíaca a la que se sometió Mirtha en las últimas semanas, los televidentes volvieron a abrir la incógnita que preguntaba qué sería del futuro de Legrand en la pantalla. Hace unos minutos atrás, en la edición de A la Tarde de este martes, Débora D'Amato sacó a la luz la interna que estaría impidiendo el regreso de la diva a los programas que lideró por más de 50 años.

"Al principio Juana medía pero es cierto que Mirtha vale más en cuanto a trayectoria. La verdad es que los nietos se quieren quedar con el programa, esa es la realidad", empezó por confesar la periodista tajante. Así mismo continuó en un relato que dejaba bien en claro que habría una fuerte interna en la familia y que todos se encontrarían en búsqueda de una solución que les cuadre a todos.

"Juana Viale quiere quedarse con el programa y Mirtha está furiosa. Ella quiere volver y hay una realidad. Es verdad que para el canal Juana es más permeable a la hora de pedirle que se maneje de alguna manera pero Mirtha es ingobernable, inmanejable", detalló D'Amato en su informe para luego sentenciar: "En este momento, Mirtha quiere volver a trabajar, está furiosa y pregunta por qué no vuelve".

Cómo avanza la salud de la diva

A mediados de octubre, el mundo del espectáculo se conmocionó tras conocerse la noticia de que Mirtha Legrand había sido internada de urgencia tras presentar un fuerte dolor en el pecho. Tras ser intervenida quirúrgicamente y haber sido dada de alta, Marcela Tinayre, su hija, contó cómo vive la conductora esta recuperación.

"Mi mamá, fuera de toda joda, está divina, espléndida. Se maquilla todos los días, se viste como para salir y hace todas sus caminatas por la casa como 27 veces. El día que ella se empezó a sentir mal, yo ya la veía como cansada y en un momento me dijo 'llevame al Mater Dei, no me siento bien'", explicó Tinayre.