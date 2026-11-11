Mercedes Milá, 75 años: “Hice pesas durante un tiempo, hago kilómetros en bicicleta y desayuno avena hervida”

A sus 75 años, Mercedes Milá mantiene una rutina de actividad física, alimentación saludable y cuidado emocional. Para la periodista española, quien continúa en plena actividad profesional, lo más importante es elegir una actividad física que pueda sostener en el tiempo. Entre sus hábitos cotidianos se destacan los paseos en bicicleta eléctrica y un desayuno nutritivo a base de avena y semillas.

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La comunicadora contó en una entrevista para el podcast Mujer vital cómo fue cambiando su relación con el ejercicio a lo largo de los años. “Hice pesas durante un tiempo en el gimnasio, pero tenía que hacer un esfuerzo de voluntad de tal calibre que al final dije: 'Tenés 70 años, no te vas a poner a hacer el no va más del gimnasio'”, recordó. Aunque dejó ese entrenamiento, sigue apostando al movimiento: “Me gusta agarrar la bici eléctrica e irme a hacer kilómetros por senderos”.

Mercedes Milá y su rutina de ejercicio a los 75 años

La bicicleta eléctrica se convirtió en una de sus actividades favoritas. Frente a las críticas de quienes consideran que esta modalidad no implica un esfuerzo físico suficiente, Milá defendió su elección: “Yo les decía: 'Yo llego a casa transpirando, así que eso de que no hacés deporte no sé de dónde se lo sacaron'”.

Si bien el ciclismo ocupa un lugar central en su rutina, el trabajo de fuerza también es una actividad que reconoce como importante. Las pesas ayudan a preservar la masa muscular, mejorar la fuerza y cuidar la salud ósea, aspectos especialmente relevantes durante el envejecimiento.

Qué come Mercedes Milá para mantenerse saludable

En cuanto a la alimentación, la periodista se define como una persona que disfruta de la comida y que no sigue reglas demasiado estrictas. “Me gusta mucho comer”, reconoció, aunque también procura informarse sobre qué alimentos son más saludables y adaptar sus elecciones a sus propias necesidades.

Entre sus hábitos se destacan los arroces y las pastas integrales, mientras que limita considerablemente el consumo de carne: “Casi nunca la tomo”, contó. También le da especial importancia al desayuno, que considera una de las comidas fundamentales del día.

“Para mí el desayuno es muy importante. Procuro tomar avena hervida y semillas”, explicó. La avena aporta fibra y proteínas vegetales, y puede contribuir a la saciedad y al funcionamiento intestinal. Entre sus alimentos preferidos, además, mencionó el jamón, las frutas y las verduras.

La importancia de cuidar la salud mental

Milá también habló abiertamente sobre su experiencia con la depresión crónica, una condición que describió como “una espada de Damocles que tenés siempre en la cabeza”. En ese sentido, destacó la importancia de prestar atención a la salud emocional. La meditación fue una de las herramientas que más la ayudó, además de la pintura con acuarelas, una actividad que le permite relajarse y tener un momento de bienestar.