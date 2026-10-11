El mensaje de Gustavo Yankelevich a sus nietos, luego de que Valentín revelara que sufrió violencia de su padre: "Toda mi admiración"

El productor Gustavo Yankelevich decidió expresarse públicamente luego de que Valentín Yankelevich revelara que sufrió violencia física y psicológica cuando tenía 9 años por parte de su padre biológico Darío Giordano, después de que falleciera su madre Romina Yan.

{{{htmlAmp}}}

La denuncia del joven de 23 años sacudió al mundo del espectáculo y explicó que había decidido no contarla antes por el proceso judicial que atravesó junto a su hermano mayor Franco y por las consecuencias que podría llegar a sufrir su hermana menor, Azul. “Siempre quise hablar, siempre quise que fuera público, desde el primer día que me fui”, manifestó en declaraciones a Infobae.

¿Cuál fue el mensaje de Gustavo Yankelevich a sus nietos?

En un posteo de Instagram, el abuelo de Valentín y Franco compartió una foto con ellos y manifestó su amor y admiración por sus nietos. "Por haber pasado por lo que pasaron, por haber sufrido lo que sufrieron, por lo que lucharon para salir adelante y por sentir que la vida vale la pena vivirla... tienen toda mi admiración. Los amo", expresó Gustavo Yankelevich.

La publicación recibió miles de me gusta y mensajes de cariño a la familia de diferentes figuras. Marcela Kloosterboer, Nico Vázquez, Santi Talledo, Momi Giardina, Yanina Latorre, Dario Barassi, fueron algunos de los famosos que comentaron con palabras como: "Toda mi admiración para vos, Gustavo. Siempre”; "Sos ejemplo, Gus querido! Y ellos ni hablar. Abrazo enorme para los 3”.

Valentí aseguró que su abuelo "salvó la vida" al sacarlo de la casa del empresario Giordano y asumir su cuidado y crianza. Primero los hijos de Romina Yan intentaron hablar con sus abuelos paternos para contarles el infierno que vivían en su casa, pero no hubo respuesta. En cambio, cuando hablaron con su abuelo materno, encontraron a alguien que los escuchó y ayudó.

Valentín Yankelevich aseguró que su abuelo Gustavo le "salvó la vida"

"Él nos sacaba una vez por semana del colegio a cada nieto por separado a almorzar, y ahí fue que lo empezamos a hablar individualmente. Yo por mi parte, Franco por su parte. Y se dio cuenta de que estaba pasando algo grave. Nosotros le empezamos a pedir que no queríamos vivir más en esa casa, que queríamos vivir con él, y nos escuchó. Él fue la primera persona que nos escuchó".

Sobre Yankelevich, que se convirtió más en un padre que un abuelo, Valentín apuntó: "Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida. No solo por el hecho de que nos acompañó, nos escuchó, se encargó de que podamos salir de esa casa, sino porque nos dio lo único que necesitábamos como dos nenes que habían perdido a su madre, y en este caso a su padre porque fue como perderlo... yo no tenía padre. Nos dio lo único que necesitábamos que era amor. Amor y contención. Nada más", cerró Valentín.

Valentín Yankelevich: "Era un infierno vivir en esa casa"

La automovilista contó a Infobae la dura infancia que tuvo, particularmente desde los 9 años tras el fallecimiento de su madre. "Cuando yo tenía 10 años, 9 años, empecé a sufrir violencia física y psicológica de parte de Darío. Mi hermano también. Era un dolor incomprensible. Realmente era un infierno vivir en esa casa", recordó.

"Yo hablo por mí. Eran golpes, gritos, maltrato. A mí nunca me gustó estudiar. Ahora, las ocho horas que yo pasaba en el colegio eran las mejores ocho horas del día porque no volvía a mi casa. Yo sabía que volvía y se desataba el infierno. Era constante. Sabía que no tenía escapatoria", relató Valentín al finalmente descargarse públicamente.

Y graficó: "Desde agarrarme de los pelos, llevarme por la escalera, pegarme, dejarme encerrado en el cuarto, traerme la comida cuatro horas después fría, apoyarla en el piso, 'tomá, comé'. Más allá de los golpes y la violencia, la persona que supuestamente nos tenía que cuidar después de perder a nuestra mamá. Era todo durísimo”, sostuvo.