Discutió con una mujer, la atropelló y arrastró 3 kilómetros en el capot

La mujer sufrió un terrible accidente tras querer evitar un robo del auto.

Una mujer sufrió un terrible accidente automovilístico al intentar evitar el robo de su vehículo. La mujer fue arrastrada varios kilómetros luego de mantener una intensa discusión con un hombre por una transacción comercial.

El violento episodio ocurrió en la madrugada del martes, en el barrio Pueblo Nuestro, de la localidad de San Martín, Mendoza. Sin embargo, la noticia no trascendió hasta el miércoles cuando se viralizó el video del suceso en redes sociales. La situación se desató, según contó la mujer, luego de exigir que le devuelva el vehículo que había dado a modo de trueque por otros autos y motos.

Según trascendió, el hombre llegó a las 2 de la madrugada a la casa de la víctima y le pidió dar marcha atrás con la operación porque al auto se le había cortado la correa de distribución. Sin titubear, la mujer accedió a devolverle el vehículo pero le pidió que no se hiciera a esa hora, sino al otro día temprano. Pero al agresor no le gustó la determinación y tomó la drástica decisión de llevarse el auto por la fuerza.

En diálogo con Radio Regional, la víctima contó que el agresor sacó otra llave de repuesto que tenía del auto y lo arrancó, sin importarle que la mujer estaba parada adelante. “El señor viene a retirar un auto que está en la vereda de mi casa, me dice que se va a llevar el auto y le dije que ya se lo habíamos comprado. Pero él se lo quería llevar igual”, explicó la víctima.

“Me pongo adelante y me atropella en la panza. Cuando él le da arranque caigo contra el capot y me sostengo, porque salió de mi casa andando y no se frenó. Fui sostenida todo el tiempo”, continuó la mujer que fue arrastrada por tres kilómetros arriba de capot. Luego, sentenció: "He quedado muy mal porque hasta en un momento vi que tenía un cuchillo con el cual me amenazaba. Estoy psicológicamente muy mal".

El agresor fue detenido luego de cometer esta atrocidad y ambos hicieron sus denuncias correspondientes. En los próximos días, la fiscalía se pondrá en contacto con ellos para poner en curso la investigación.

Se le cayó la pelota en un cementerio, la fue a buscar y pasó lo que nadie esperaba

Un hecho misterioso tuvo lugar en Mendoza y generó gran conmoción entre los habitantes del lugar. En un pueblo del este de la provincia, un joven fue a buscar la pelota que se le había caído en el cementerio de al lado, pero al cabo de uno minutos sin que volviera, sus amigos lo fueron a buscar y nunca más lo encontraron.

El hecho tuvo lugar en el interior del cementerio de Eugenio Bustos, en San Carlos, provincia de Mendoza. Durante la tarde del viernes 23 de diciembre, un joven de 16 años estaba jugando con una pelota en la calle hasta, que sin querer, la tiró al cementerio de al lado y saltó la pared para ir a buscarla. De inmediato se escucharon una serie de gritos y el joven desapareció sin dejar rastro.

El cementerio visto desde arriba.

De inmediato, los vecinos y amigos de la víctima llamaron al 911 y la policía llegó con rapidez al sector ubicado en calles Capitán Cobos y Libertad. Desde entonces, comenzó la desesperada búsqueda que no obtuvo resultado positivo hasta el momento. Los investigadores del caso realizaron el rastrillaje de la zona y todavía no pudieron dar con el paradero del joven al que apodaban "Chuqui".

Un testigo cercano a la víctima brindó declaraciones exclusivas con el Diario El Sol y aseguró que había conocido a "Chuqui" días antes de la desaparición. En este testimonio destacó que el joven siempre estaba vestido completamente de negro y que la pelota que utilizaba era de la misma tonalidad. Además, recalcó que lo único que conocía de la víctima era su apodo.

Por el momento, la investigación no dio frutos y la policía todavía no pudo hallar pistas certeras que indiquen el paradero del joven. Por otro lado, se confirmó que el cementerio no contaba con custodia en aquel momento y se sospecha que, concretamente, "Chuqui" nunca salió del cementerio.