Mejor que los abdominales comunes, según entrenadores: "A los 60 años, los abdominales de pie consiguen un abdomen fuerte".

Para fortalecer el abdomen a partir de los 60 años no es necesario pasar horas haciendo abdominales tradicionales en el piso ni largas rutinas de planchas. Los abdominales de pie son una alternativa ideal para trabajar la zona media, mejorar la estabilidad corporal y ganar fuerza para las actividades cotidianas, especialmente en personas con dificultades para agacharse o levantarse.

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"A los 60 años, los abdominales de pie no solo consiguen un abdomen fuerte, sino que permiten utilizar esa fuerza en el día a día", explica Patricia Vera, entrenadora de Malagaentrena, en TELVA. La especialista destaca que el objetivo no debería limitarse a conseguir una barriga plana, sino también a desarrollar la capacidad física necesaria para moverse con mayor seguridad e independencia.

El mejor tipo de abdominales para hacer a partir de los 60.

Por qué los abdominales de pie pueden ser una mejor opción que los comunes

A diferencia de los ejercicios tradicionales, las variantes de pie permiten entrenar sin necesidad de acostarse en una colchoneta. Esto puede facilitar el inicio de una rutina para quienes tienen problemas de movilidad o poca experiencia con el entrenamiento de fuerza. "Los abdominales de pie pueden ser una herramienta fantástica para trabajar esa capacidad, especialmente cuando buscamos ejercicios accesibles y fáciles de integrar en casa", señala Vera.

Sin embargo, la entrenadora aclara que no son automáticamente superiores a las planchas o los abdominales convencionales. La elección depende de los objetivos, la condición física y las capacidades de cada persona. Además, quienes tienen problemas de equilibrio o riesgo de caídas deben adaptar los movimientos y priorizar la seguridad.

Tres ejercicios para fortalecer el abdomen sin ir al suelo

Patricia Vera recomienda combinar diferentes variantes para trabajar la zona media desde distintos ángulos:

Elevación alterna de rodillas: de pie, con los pies separados al ancho de las caderas, se eleva una rodilla de manera controlada y luego se alterna con la otra. Se pueden realizar entre 8 y 12 repeticiones por lado, evitando inclinar el tronco hacia atrás.

Pallof press con banda elástica: con una banda anclada de forma segura a un costado, se extienden los brazos hacia delante sin permitir que el torso gire. El ejercicio ayuda a entrenar la resistencia a la rotación.

Caminata con una mancuerna en una mano: se sostiene una pesa ligera mientras se camina lentamente, procurando mantener los hombros nivelados y el tronco recto. Después, se cambia la mancuerna de mano.

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Por qué entrenar es tan importante para la vida cotidiana

El beneficio de estos movimientos va más allá de la apariencia física. Cargar las bolsas del supermercado, transportar una valija o alcanzar un objeto son acciones que requieren coordinación entre el abdomen, la espalda, la cadera y las piernas. "Para mí, lo interesante no es solamente conseguir un abdomen fuerte, sino aprender a utilizar esa fuerza mientras nos movemos. Y esa es probablemente una de las mayores ventajas de los abdominales de pie", concluye Vera.

La recomendación de la experta es empezar con ejercicios adaptados al nivel de cada persona y aumentar progresivamente la dificultad. Si no hay limitaciones para entrenar en el suelo, combinar abdominales de pie con planchas y crunches tradicionales también puede ayudar a conseguir un trabajo más completo de la musculatura abdominal.