Javier Milei fue el invitado que Mejor de Noche, programa de Canal 9, llevó a sus estudios para analizar los efectos económicos que trae aparejada la cuarentena en el AMBA. Sorpresivamente para él, fue la infectóloga Gabriela Piovano quien salió al aire para desmentirlo y dejarlo en ridículo en vivo. "Lea un poquito los libros", manifestó la profesional.

El economista había comenzado su discurso asegurando que en Argentina se vive el aislamiento más extenso del planeta y que las consecuencias serían graves: "Dentro de ese mal modelo propuesto por la OMS, el alumno estrella es Argentina. Tiene la cuarentena más larga y más intensa del mundo. Con lo cual, el daño que se va a producir es enorme".

Allí apareció Piovano, quien fue conectada telefónicamente para mostrar su postura: "Mi visión, por supuesto, es totalmente opuesta a la que está expresando el señor Milei. Evidentemente desconoce todos los procedimientos de los cuales formamos parte".

"Todo lo que diga, si repercute en la gente, él no va a hacerse cargo de nada. Si a nosotros se nos satura el sistema de atención, él no va a venir a pedir disculpas ni va a pagar con nada todo el daño que pueda ocasionar cuando está diciendo algo que claramente no tiene gollete", agregó la infectóloga.

"Por favor, lea un poquito los libros y después venga a hablar acá de la salud y a no plantear falsos dilemas"

Sorprendido, Milei intentó no quedar en ridículo desacreditando los dichos de Piovano: "Ese falso dilema, es una falacia muy berreta, mostrando el peor caso: entonces, te muestro Estados Unidos, Brasil".

"La falsa dicotomía la instalaron los economistas: ahora se preocupan porque cerraron 15.000 fábricas. En el período anterior cerraban miles de fábricas todos los días y nunca lo escuché quejarse. Como no tiene ninguna función pública, y además se presentaron a elecciones para tener un poquito de plata del estado, porque no llegaron ni a la esquina".