Se pudrió todo: Pablo Layús estalló contra América

El histórico cronista de América Pablo Layús se calentó y estalló contra el canal por una publicación en la cuenta de Twitter. "No me quiero acá, les debe joder la tonada", afirmó el cordobés.

En sus últimas publicaciones en sus redes Layús expresó su enojo, no contra los conductores de los programas en los que aparece con su móvil, sino contra quienes manejan las redes del canal.

¿Por qué se enojó Layús con los community manager del canal? Porque, según él, se niegan a mostrar su labor en la cuenta oficial de América en Twitter. Y se pudrió todo.

“El de la mano sosteniendo el micrófono soy yo, también hice un par de preguntas pero a América TV no les pareció importantes”, escribió en Twitter, al compartir una nota publicada por la cuenta del canal. Y siguió enojado notablemente Layús: “No, el canal es de primera. No me quieren en esta cuenta, les debe joder la tonada”, enfureció, en referencia a su cantito cordobés.

“No es con el canal, al contrario. Es mi casa. Y tampoco contra nadie en particular, solo salgo a aclarar en esos posteos”, le respondió a otra chica, que le recomendó mandarlos “a freír churros” porque se merecía un trato mejor.