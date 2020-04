Corrían los primeros días del mes de marzo cuando, mediante las redes sociales, Federico Bal le anunció a la sociedad el inicio de una guerra contra una cruel enfermedad. "Tengo cáncer", fueron las palabras del actor, quien se mostró realmente entero y fuerte para combatir este panorama. Sin embargo, en las últimas horas fue su madre, Carmen Barbieri, la que sembró preocupación por su estado: "El tumor es muy grande, está débil".

En diálogo con Radio Mitre, la capocómica aseguró: "El tratamiento es bastante fuerte, es una quimioterapia con rayos al mismo tiempo. Vivo rezando, pensando en Fede. Viene con dolores, duerme muchísimo, está muy cansado, debilitado. Lo vi por el vidrio hace tres días, que pasa a saludarme, lo vi bien pero con cara de cansado y delgado. No lo puedo abrazar ni acompañar, es un bajón".

Por otra parte, Barbieri dio más detalles sobre el estado crítico de su hijo, quien en octubre próximo cumplirá 31 años. "El tumor es muy grande, maligno y está muy cerca del recto pero él tiene mucha fe y los médicos me dicen ‘quédese tranquila que le estamos reduciendo el tumor para poder operarlo’. En el 30 por ciento de estos casos se reduce de tal manera que desaparece así que estoy rezando por eso”, reveló la 'Leona'.

“Está muy débil, duerme todo el día. Está muy dolorido, me dice 'mamá no me siento nada bien”, sentenció Carmen Barbieri, quien lucha junto a su hijo para sacar adelante esta situación.