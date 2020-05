Nicolás Wiñazki le respondió a Verónica Lozano después de que ella lo destrozara por criticar la cuarentena

El periodista ultramacrista Nicolás Wiñazki fue tendencia en redes por quejarse de la cuarentena por la pandemia, ya que por el aislamiento no puede ver a su recién nacida sobrina. Por ese motivo Verónica Lozano salió a destrozarlo. Pero la historia siguió cuando el periodista le respondió furioso y se victimizó.

El conductor de TN relativizó su pedido de finalización de la cuarentena y aseguró que no se trató de una exigencia, sino de "preguntas" que se hizo al aire.

"Fue un comentario personal", se defendió y aprovechó para atacarla: "Me sorprende lo de Verónica Lozano, capaz le afecta la cuarentena. Vero, vos sos psicóloga...". "Hay gente que la está pasando recontra mal. No lo quiero personalizar, pero es un ejemplo de lo que me asombró de una posición personal", sostuvo.

Todo refiere a que ayer, en medio de su programa, Lozano aprovechó un debate sobre la cuarentena para burlarse del conductor por montar una escena insólita que lo llevó casi al borde del llanto y con un intenso pedido por las palabras de Cristina Kirchner.

Mientras se refería a la ferviente "militancia anticuarentena", la conductora imitó al periodista del Grupo Clarín de una forma muy graciosa que hizo estallar las redes.