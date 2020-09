La frase que desató la polémica y desencadenó una serie de críticas en las redes sociales provino de Lola Latorre. La hija de Diego y Yanina, quien participa en el Cantando por un Sueño, dialogó en el programa La Previa del Cantando, en el que realizó un chiste acerca de los temblores que sufre Nacha Guevara, jurado del famoso programa de la televisión argentina.

“Estoy retranquila, pero Lucas Spadafora, mi compañero, está muy tenso. Tiembla un poquito, a lo Nacha”, comentó la joven, entre risas. Y fue Mirtha Legrand una de las que alzó la voz para ponerle los puntos a Lola, por medio de una entrevista que le dio a Ciudad Magazine.





“Las bromas sobre Nacha me parecen de muy mal gusto. Me extraña de Lola porque, si bien nunca la traté personalmente, siempre me pareció una chica muy educada", sostuvo Mirtha, quien desde que comenzó la pandemia por coronavirus ha sido respaldada por su nieta Juana Viale para continuar con su programa.

"Nacha Guevara está excelente"

En cuanto a la relación que tiene con Nacha Guevara, la conductora comentó: "Nos escribimos con frecuencia. Es una mujer muy inteligente". Acerca del estado en el que se encuentra la actriz, indicó: “El sábado, Nacha cumple 80 y parece de 20 años menos. ¡Es un milagro!”. Y sobre su desempeño en el Cantando por un Sueño, resaltó: "Está excelente. Sabe muy bien lo que dice. Siempre observa y analiza todo".