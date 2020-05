Marcelo Longobardi comparó a Kicillof con Trump y quedó en ridículo

El periodista macrista Marcelo Longobardi disminuyó la gravedad de la pandemia, descontextualizó declaraciones de Axel Kicillof y lo comparó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Longobardi utilizó fuera de contexto declaraciones de Axel Kicillof para ridiculizar la pandemia por coronavirus al expresar que “el gobernador más que manifestar un pronóstico ha manifestado un deseo” a propósito de al decir que las cosas han cambiado y “no me metería con determinar que la normalidad no existe más".

Además, en un análisis poco serio de la situación actual, comentó que “Trump está planteando lo mismo que plantea Kicillof, que América Latina infecta virus deliberadamente. Es un tema muy serio porque esto va a definir un poco en el futuro muchas pautas de comportamiento global, esto puede derivar en actos discriminatorios muy serios”.

El COVID-19 ha infectado a casi 5 millones de personas en el mundo y se ha llevado la vida de más de 300 mil. El mundo está paralizado y los países que no han dado respuesta rápida y desde el Estado hoy están sufriendo las consecuencias, como es el caso de Estados Unidos, que ya lleva más de un millón y medio de casos confirmados sin poder dar respuesta sanitaria a la situación.

En el acto de apertura de Volkswagen, el cual contó con la presencia del presidente Alberto Fernandez, Axel Kicillof expresó que “vemos otros países en los que el mismo día que Alberto Fernández resolvía el aislamiento decidieron hacer lo contrario, y hoy los vemos lamentar una evolución de la enfermedad explosiva, con resultados sanitarios muy penosos”.

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha dado respuesta a esta situación con una política de control sanitario muy rigurosa, en línea con el gobierno nacional, ya que, como expresó el gobernador, “correr riesgos excesivos es un experimento que puede llevar al fracaso”, teniendo en cuenta que después de la Ciudad de Buenos Aires, el AMBA es la zona más afectada por la pandemia.

Longobardi, que parece estar en la misma línea de Bolsonaro creyendo que nada ha cambiado, ridiculizó la situación diciendo que “el gobernador Kicillof en un tono especial notificó que la normalidad ya no existe. No entendí bien si estaba presentando un pronóstico o manifestando un deseo”.

El gobernador, expresó que “muchos piden volver a la normalidad, con el discurso de los problemas de la economía, quiero decir que la normalidad no existe más, no hay normalidad, porque el virus está circulando y se lo puede contener pero no controlar, porque no lo vemos, no sabemos los detalles, lo que hay que hacer es mantener al extremo las medidas sanitarias, mientras intentamos reactivar el proceso productivo”, y continuó aclarando que “nuestra receta, para ir hacia una nueva normalidad, distinta y de convivencia con el virus, es poner énfasis en el proceso productivo con las medidas de seguridad. No creemos que la cuestión venga del entretenimiento ni andar por la calle, todo lo que se pueda evitar hay que evitarlo”.

La reapertura de la planta de Volkswagen fue uno de los tantos pasos que viene dando La Provincia para paliar la crisis productiva y que continuará dando en otros sectores, con los mismos métodos de cuidado sanitario y sin caer en la ansiedad. “Esto no nos hace estar nostálgicos ni tristes, sino contentos de que podemos, con todo este trabajo, colaboración y esfuerzo, poner en marcha la producción en La Provincia, que es la creación del valor, y el valor en Argentina se crea con trabajo, con o sin coronavirus”

Ayer, por primera vez en dos meses de cuarentena, la Provincia de Buenos Aires logró poner en marcha un sector importante de la producción nacional, reabriendo la empresa Volkswagen en el marco de la crisis mundial sanitaria por el COVID-19.