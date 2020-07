Marcela Tauro: "Jorge Rial me maltrató"

Después de muchas especulaciones, Marcela Tauro finalmente comenzó a trabajar junto a Alejandro Fantino tras dos meses fuera de las pantallas. Ya un poco más relajada, apuntó contra Jorge Rial: "Me maltrató".

La periodista había dejado de participar de Intrusos luego tener una fuerte discusión al aire con el productor sobre el caso del Dr. Rubén Mühlberger y un supuesto informante que acusaba de ladrón a uno de los trabajadores de la clínica.

Finalmente el hiato finalizó con su incorporación a Fantino a la Tarde, donde comenzó este lunes y tras lo cual, decidió hablar de su salida del programa. "Me maltrató. Dije '¿por qué me está pasando esto?'. Eso se me pasó por la cabeza", explicó en referencia a Rial.

La relación con el conductor se quebrantó cuando él le pidió que diera la fuente de una información delicada que ella estaba exponiendo. "Si no me das nombres te pido que no sigas poniendo información anónima", le dijo al aire el 19 de mayo.

Desde ese momento, Tauro no regresó al ciclo. "Sabemos que en el medio hay esos gritos y esas cosas. No están bien y tienen que cambiar, obvio, pero yo también puedo contestar mal y entiendo que es parte de nuestro laburo, de la locura de la tele y de si llega la nota o no llega pero acá sentí que algo se cortó", manifestó en Radio del Plata.