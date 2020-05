Luli Fernández reveló por qué se fue de Fantino a la Tarde: "Quedaba relegada"

Tras una semana desde su renuncia, Luli Fernández reveló el motivo de su salida del programa de Fantino a la Tarde, a tan solo un mes de que comenzara el programa.

Durante su participación en Podemos Hablar, la periodista y modelo explicó que le hicieron cambiar de rol en el programa y la relegaron a hablar sobre lo que pasaba en Twitter y otras redes sociales.

“Hasta la semana pasada estuve trabajando en Fantino a la tarde, que es un programa que armamos con Jotax y del que fui parte porque era parte de Incorrectas. Con todo esto que puso de patas al mundo se armó ese proyecto, y el miércoles pasado me hice a un costado y fue una hermosa experiencia”.

"Quedaba relegada, me quedaba solo la parte de los tuits y todas estas cosas, que no tiene nada de malo, pero que era distinto a lo que me habían convocado inicialmente para hacer".

"Me parecía, bueno, no, no me parecía, no era lo que quería hacer ni era para lo que me habían llamado”, sentenció la modelo.