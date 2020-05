La revelación estética de Jorge Rial en plena cuarentena

El conductor de Intrusos, Jorge Rial, contó una anécdota que le sucedió con el cuidado de su imagen. Mientras su panelista, Rodrigo Lussich presentaba su sección Los Escandalones, le dio pie al periodista para que cuente la falta que le hace que abran las barberías.

Mientras el panelista puso al aire un video de Patricia Sosa cortándole el pelo a su pareja, Oscar Mediavilla, e hizo hincapié en la cara de poca felicidad que este tenía mientras la cantante le recortaba el flequillo. “Tiene una terrible cara de COVID”, señaló.

Ese hecho provocó la sorpresa y risa del conductor, que soltó su primera reflexión sobre una de las actividades cuyos trabajadores no pueden abrir sus locales y cómo esto lo afecta a él. “Tienen que volver los peluqueros. Yo me corté la barba y se me fue la mano también”, confesó.

Asimismo, cuando llegó el momento de pasar un PNT, bromeó: “En tiempos de aislamiento, nuestra obligación es quedarnos en casa, pero a vos te gusta verte linda, verte radiante... las peluquerías están todas cerradas, que vuelvan, por Dios. Me hice una masacre”.

“Las canas siguen avanzando, siguen creciendo”, añadió entre risas para finalmente continuar con la promoción de la tintura que estaba leyendo.