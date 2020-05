Federico Bal tiene 30 años y mucho camino por recorrer. Pese a que, hace pocos meses, fue diagnosticado con una cruel enfermedad, el actor sigue su rumbo y logró sortear la primera fase del tratamiento de forma exitosa. Sin embargo, en diálogo con Hola! Argentina, el hijo de Carmen Barbieri soltó una enigmática declaración que sorprendió a los lectores: "Si muriera, me daría paz pensar en que tuve una vida maravillosa".

“Quiero vivir mil cosas más, me gustaría ser padre, formar una familia. Pero si muriera, me daría paz pensar en que tuve una vida maravillosa: no me privé de nada”, aseguró Federico, quien agregó: “A todos los que amo se los dije, pagué deudas, pedí perdón a algunas de mis ex y siempre trato de transmitir mensajes positivos”.

Hace pocas semanas, y a través de las redes sociales, Bal manifestó haber pasado de forma exitosa la etapa más compleja de su lucha contra el cáncer: “Quiero contarles que estoy atravesando un momento lindo porque hoy es el día en que terminé mi primera etapa de tratamiento. Ahora me queda descansar un tiempo y ver cómo sigue todo esto. Pero la primera etapa difícil de la radioterapia y quimioterapia la terminé, y quiero compartirlo con ustedes que siempre tienen lindas palabras para mí”.