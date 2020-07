La confesión de Leonardo Sbaraglia tras haber usado Tinder

En un vivo de cuarentena, El Destape pudo conectarse con el prestigioso actor Leonardo Sbaraglia para hablar de "Amor de cuarentena", la experiencia de teatro por Whatsapp a la que le pone voz junto a otros cuatro actores y actrices (Cecilia Roth, Dolores Fonzi, Jorge Marrale y Camila Sosa Villada). En un momento de la charla, y relacionándolo con las formas de establecer vínculos amorosos en aislamiento, Sbaraglia reveló si tiene o no Tinder. "Me genera mucha contradicción", reflexionó.

"No es una cosa muy amable. Me genera mucha contradicción; de pronto te encontrás descartando gente como si fuese un juego. Es un poco deshumanizante. Creo que hay otras maneras más humanas”, arrancó, en pleno Instagram Live con el periodista Ignacio Dunand.

Siguiendo su análisis, Leonardo Sbaraglia agregó: “Entiendo que es parte de un juego que uno puede permitirse o no vivir. En el caso de las personas conocidas, tenemos la ilusión de ser personas normales. Cuando salió Tinder muchos me decían ‘esta es una aplicación que no te conviene porque sos muy conocido’. Y en ese sentido te sentís tentado a querer jugar a ser norma”.

Revelando su pasajero paso por Tinder, el prestigioso actor que este viernes estrena "Ofrenda a la tormenta" -tercera parte de la trilogía de Baztán, en Netflix- reflexionó acerca de las aplicaciones de citas y sus contratiempos. “Yo siempre fui muy cuidadoso con esas cosas y creo que hay que serlo. Mismo por Instagram, que es la única aplicación que tengo”, cerró.