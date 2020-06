Juana Viale quiere a Alberto Fernández: la confesión que hizo en la mesa de Mirtha Legrand

Desde comienzos de la cuarentena y tras la muerte de su hermana Goldy, Mirtha Legrand decidió cederle la conducción de sus almuerzos y cenas a su nieta Juana Viale. A cargo de las "mesazas" más populares de la televisión argentina, la nieta de "La Chiqui" impregnó con su estilo los programas levantando críticas y elogios de la audiencia e invitados. Recientemente, sorprendió con una fuerte declaración anti grieta que involucra al Presidente Alberto Fernández y manifestó su preocupación por la situación que estamos viviendo. "Sería muy grato para mí que estuviese en mis mesas para dialogar. Me parece que está haciendo un trabajo muy bueno", confesó.

"Es la primera persona que quisiera sentar en mi mesa para hablar de todo lo que está pasando. Qué mejor que poder charlar con el presidente, el responsable máximo, el que ejecuta los DNU, el que sabe cómo están los barrios de todas las provincias. Veo que es una persona que tiene diálogo con todos los gobernadores y está muy alineado", declaró Viale en una entrevista con La Nación. Y sumó: Me parece que está haciendo un trabajo muy bueno. Tenerlo en la mesa sería un desafío enorme. Por supuesto que me pondría muy nerviosa, pero bueno... Es natural. No soy mi abuela, que tiene más de cincuenta años de programa y todo le fluye naturalmente. No es fácil plantarme ahí, y si me ven relajada, es porque seré buena actriz".

Durante la misma nota, la actriz y conductora también manifestó su máximo deseo a raíz de una preocupación que la carcome como lo son las deforestaciones en nuestro país. "Me gustaría comprarme el Norte de la Argentina para preservar los bosques nativos y las especies que viven ahí dentro", confesó la hija de Marcela Tinayre, de manera inesperada.

"Están deforestando El Impenetrable. Yo no entiendo cómo se puede permitir que desaparezcan lugares de la tierra como si nada. Siento que siempre nos han educado con esto de la extinción de los animales de afuera: elefantes, cebras, jirafas y rinocerontes. Pero nosotros tenemos nuestros tapires, yaguaretés, osos hormigueros, aguará guazú. Deberíamos revalorizar nuestras tierras. Qué lindo sería poder llenar el país de parques nacionales y que eso también sea una fuente de trabajo", cerró.