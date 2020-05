Fuerte denuncia de Jorge Lanata: acusó al Grupo Clarín de recortarle el sueldo a la mitad

El Grupo Clarín atraviesa una crisis interna sin precedentes y el periodista ultramacrista Jorge Lanata es uno de los eslabones más furiosos con los tratos del multimedio. En su programa por Radio Mitre acusó a la empresa que lo contrata de pagarle "la mitad que el año pasado".

Todo comenzó con una análisis del economista Martín Tetaz, habitual columnista del programa, en el que intentaba ejemplificar las negociaciones paritarias. "Esto es como cuando discutís el salario con un empleado, Jorge", puntualizó.

"Ni me hables de la negociación con el canal", saltó el operador mediático, que encontró el pie para descargar su enojo contra Clarín. "Me valora poco. No la puedo contar, pero para que te des una idea, el canal nos está pagando este año la mitad que el año pasado", reveló.

Marina Calabró intentó contradecirlo y sacarle algo más de información, pero Lanata se negó: "No voy a hablar de esto. Perdón, soy un boludo".