Ernestina Pais se metió en la pelea entre Miriam Lewin y Baby Etchecopar

La conductora Ernestina Pais se metió de una manera bastante llamativa en el cruce entre Baby Etchecopar y Miriam Lewin, la actual titular de la Defensoría del Públcio de Servicios de Comunicación Audiovisual. Fue por los terribles dichos del periodista macrista sobre Cristina Kirchner.

Los dichos de Baby Etchecopar se dieron en el ciclo que conduce Juana Vale en El Trece. Allí dijo que la ex mandataria "era un cáncer" y esas declaraciones levantaron revuelo por lo fuerte de su comentario. Incluso, desde muchos sectores se generaron repudios. Una de ellas fue Miriam Lewin que salió a repudiar lo expresado por el conductor.

"Miriam dijo que no iba a permitir que se escuchara eso, que de alguna manera es una censura y también está obligada a repensar lo que dijo", sostuvo Ernestina Pais. También sostuvo que "los dos deberían aprender de los lugares que ocupan. A ambos les volvió el boomerang de su pensamiento que tiene exposición pública que les hizo ahora repensar lo que dijeron”.

No obstante, en diálogo con La Once Diez, la conductora también salió al cruce de Etchecopar y sostuvo que lo que dijo Baby "era una barbaridad espantosa". Por otro lado, agregó que todos aquellos que "tienen a mano canales de difusión tienen que tener mucha conciencia y responsabilidad". Ademas, indicó: “El discurso tiene límites y hay cosas que no se pueden decir”.